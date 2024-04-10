Руководство Чехова подтвердило поиски возможного пособника террористов из «Крокуса»

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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин подтвердил, что спецслужбы ищут на территории муниципалитета предполагаемого пособника террористов из «Крокус Сити Холла».
«В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие. Работают органы МВД и ФСБ», – написал Собакин в своём телеграм-канале.Он добавил, что для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введён сигнал «Сирена».
Ранее появилось сообщение о том, что предполагаемый пособник террористов, причастных к нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», скрылся под Чеховом.
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