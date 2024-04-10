В Истре возбудили дело по видео с плачущим на улице младенцем и родителями без сознания

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО
В подмосковной Истре после проверки появившейся в СМИ информации возбудили уголовное дело о нарушении прав ребёнка. Об этом сообщили в Главном управлении Следственного комитета России по Московской области.
«Дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Из видеоролика, размещённого в социальных медиа, следует, что вечером 9 апреля этого года недалеко от жилого дома в Истре родители на продолжительное время оставили без присмотра младенца в коляске. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В органы МВД направлено поручение о сборе характеризующего семью материла», – говорится в телеграм-канале главка.Между тем уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что мать ребёнка состоит на учёте в органах профилактики.
«Не хочу распространять кадры, но выглядит это ужасно. Родители лежат без сознания на улице, а рядом в коляске плачет маленький ребёнок. Сейчас мужчиной и женщиной занимаются правоохранители. Мать попадала раньше в зону внимания органов профилактики. Состоит на учёте», – написала Мишонова в своём телеграм-каналеКак отметила подмосковный детский омбудсмен, малышку осматривают медики. Её дальнейшей судьбой займутся сотрудники опеки.
Читайте также:
Появилось фото вероятного пособника террористов из «Крокуса», прячущегося в лесу
Трое слесарей избили палками мужчину и прострелили ему половой орган
В Можайске спасатели вскрыли дом, чтобы спасти пенсионерку с инсультом
Лора Луганская