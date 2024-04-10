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В Истре возбудили дело по видео с плачущим на улице младенцем и родителями без сознания

10 апреля 2024, 17:37
Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

В подмосковной Истре после проверки появившейся в СМИ информации возбудили уголовное дело о нарушении прав ребёнка. Об этом сообщили в Главном управлении Следственного комитета России по Московской области.
«Дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Из видеоролика, размещённого в социальных медиа, следует, что вечером 9 апреля этого года недалеко от жилого дома в Истре родители на продолжительное время оставили без присмотра младенца в коляске. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В органы МВД направлено поручение о сборе характеризующего семью материла», – говорится в телеграм-канале главка.
Между тем уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что мать ребёнка состоит на учёте в органах профилактики.


«Не хочу распространять кадры, но выглядит это ужасно. Родители лежат без сознания на улице, а рядом в коляске плачет маленький ребёнок. Сейчас мужчиной и женщиной занимаются правоохранители. Мать попадала раньше в зону внимания органов профилактики. Состоит на учёте», – написала Мишонова в своём телеграм-канале
Как отметила подмосковный детский омбудсмен, малышку осматривают медики. Её дальнейшей судьбой займутся сотрудники опеки.

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#подмосковье
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Руководство Чехова подтвердило поиски возможного пособника террористов из «Крокуса»
10 апреля 2024, 17:53

Фото: Istockphoto / Yulia Arsenova

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин подтвердил, что спецслужбы ищут на территории муниципалитета предполагаемого пособника террористов из «Крокус Сити Холла».
«В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие. Работают органы МВД и ФСБ», – написал Собакин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введён сигнал «Сирена».

Ранее появилось сообщение о том, что предполагаемый пособник террористов, причастных к нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», скрылся под Чеховом.

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В Истре возбудили дело по видео с плачущим на улице младенцем и родителями без сознания

Силовики задержали замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову за взятку
#крокус сити холл
#чехов
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#московская область
#подмосковье
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Силовики задержали замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову за взятку
10 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/zoka74

В Белгородской области задержали заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Веронику Новикову. Её подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, чиновницу подозревают в получении крупной взятки. По данным Shot, 10 апреля женщине должны избрать меру пресечения. Других подробностей не приводится.

Ранее за крупную взятку Тверской суд Москвы отправил министра здравоохранения Московской области Александра Захарова в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. При этом на сайте подмосковного министерства здравоохранения карточку Захарова уже удалили.

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#взятка
#арест
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Россиянку задержали по делу о теракте после поджога музея СВО
В Саратове женщину задержали по делу о теракте после поджога Музея истории СВО
10 апреля 2024, 17:26

Фото: iStock/Botina Inna

Сотрудники полиции задержали в Саратове женщину, подозреваемую в поджоге Музея истории спецоперации, сообщается в телеграм-канале МВД России.
Следователи установили, что 35-летняя жительница Мурманской области разбила стекло в здании музея и бросила в него бутылку с разжигательной семью. На допросе диверсантка заявила, что действовала по указке злоумышленников, которые сообщили ей, что ее данные находятся в их распоряжении.

Однако выяснилось, что поездку в Саратов, проживание и приобретение для совершения преступления средств, женщине оплачивали звонившие ей незнакомцы.

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#следователи
#поджог
#данные
#саратов
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В России помощник депутата протащил жену за волосы по обочине и затолкал в джип — видео
Помощник депутата Чувашии протащил жену за волосы по обочине и затолкал в джип
10 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Помощника депутата Чувашии Маркел Егоров протащил жену за волосы по обочине и затолкал в джип. Жестокие действия мужчины попали на видео. Об этом пишет Mash.
В полицию попало видео, на котором Егоров тащит по земле за волосы свою собственную жену, после чего грубо заталкивает женщину в свой автомобиль.

Сейчас пара уже находится в отделе полиции. Сотрудники выясняют причину происшествия, а также были ли до этого в семье подобные случаи.
Полномочия с Егорова сняли сразу после того, как стало известно о его поведении.

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#происшествия
#сотрудники
#волосы
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Появилось фото вероятного пособника террористов из «Крокуса», прячущегося в лесу
10 апреля 2024, 17:00

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото предполагаемого пособника террористов, осуществивших массовый расстрел людей в концертном зале Подмосковья «Крокус Сити Холл», опубликовал телеграм-канал «Mash».
По информации портала, мужчина, изображенный на фотографии, 1976 года рождения. В настоящее время он может скрываться в лесополосе подмосковного Чехова.



Все силовые службы Московской области подняты по тревоге, объявлен план «Сирена».

Разыскиваемый может быть вооружен.

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#план
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#подмосковье
#розыск
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Трое слесарей избили палками мужчину и прострелили ему половой орган
В Подмосковье трое слесарей избили палками мужчину и прострелили ему половой орган
10 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В селе Михайловская Слобода в Подмосковье три слесаря жестоко избили мужчину до переломов, после чего выстрелили ему в половой орган, сообщает РЕН ТВ. Преступление произошло 9 апреля прямо на улице.
Нападавшие использовали палки, чтобы сломать мужчине ребра и нос, а затем применили огнестрельное оружие.

Пострадавшим оказался 28-летний мужчина. Его госпитализировали с множественными травмами головы и переломами, включая огнестрельное ранение полового органа.

Полиция задержала троих работников местного автосервиса по подозрению в преступлении. Известно, что эти мужчины уже имели судимости.
В результате допроса выяснилось, что нападение было вызвано внезапной враждой между сторонами.

По данному инциденту возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ, которая квалифицирует деяние как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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ВСУ пытались добить раненых в ЛНР журналистов с помощью дрона
ВСУ пытались с помощью дрона добить журналистов ВГТРК, раненых под Кременной
10 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/aapsky

Украинские военные пытались добить раненых журналистов с помощью дрона, сообщает телеграм-канал «Вести-Луганск».
Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали Кременную в тот момент, когда там работала съемочная группа телеканала «Вести Луганск».

В результате происшествия ранения получил корреспондент и оператор. Обоих пострадавших везут в больницу Луганска для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, один из пострадавших получил контузию.

Прежде сообщалось, что пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
#оператор
#всу
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Возможный пособник террористов из «Крокуса» сбежал от полиции в Чехове и скрывается в лесу
В Чехове в лесу скрывается возможный пособник террористов из «Крокуса»
10 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/vmargineanu

В подмосковном Чехове ввели план «Сирена». Силовики ищут возможного пособника террористов из «Крокус сити холла», которому удалось сбежать от полиции. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, мужчина 1976 года рождения сбежал от сотрудников ФСБ в лесополосе Чехова. По неподтверждённым данным, мужчина вооружён и может быть связан с террористами из «Крокуса».

Все силовые подразделения подняты по тревоге и ищут сбежавшего преступника. В городе введён план «Сирена».

7 апреля план «Сирена» после убийства полицейского вводили в Щёлково. Тогда было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Предварительно, ранены двое. Один человек погиб.

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#фсб
#мужчина
#нападение
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В Можайске спасатели вскрыли дом, чтобы спасти пенсионерку с инсультом
10 апреля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

70-летней женщине, не способной самостоятельно выбраться из запертого изнутри частного дома, помогли спасатели, инцидент произошёл в деревне Настасьино Можайского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил брат женщины. Он рассказал, что привёз для неё продукты, но она не открывает и не отвечает на стук в окно. Спасатели выехали по указанному адресу и в присутствии полицейских вскрыли дверь. Хозяйка дома лежала на полу в спальне с признаками инсульта»», — говорится в сообщении.
Присутствовавшие на месте медики оказали женщине первую помощь, после этого её на мягких носилках пере несли в машину скорой помощи. Женщину увезли в городскую больницу Наро-Фоминска.

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#можайск
#спасатели
#инсульт
#мособлпожспас
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