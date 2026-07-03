Девять человек погибли в результате взрыва в Сирии
Девять человек погибли, ещё 20 получили ранения в результате взрыва в кафе Дамаска. Об этом сообщило сирийское агентство новостей SANA со ссылкой на ведомство.
Как ранее проинформировал телеканал Syria TV, инцидент произошёл 2 июля в кафе на улице Ан‑Наср в центре Дамаска неподалёку от дворца юстиции. По предварительной версии следствия, причиной взрыва стало срабатывание самодельного взрывного устройства массой примерно в один килограмм.
В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации теракта.
Ранее местный телеканал сообщал о четырёх жертва и 11 пострадавших после взрыва в Дамаске.
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