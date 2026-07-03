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Девять человек погибли в результате взрыва в Сирии

Фото: istockphoto/irontrybex

Девять человек погибли, ещё 20 получили ранения в результате взрыва в кафе Дамаска. Об этом сообщило сирийское агентство новостей SANA со ссылкой на ведомство.



Как ранее проинформировал телеканал Syria TV, инцидент произошёл 2 июля в кафе на улице Ан‑Наср в центре Дамаска неподалёку от дворца юстиции. По предварительной версии следствия, причиной взрыва стало срабатывание самодельного взрывного устройства массой примерно в один килограмм.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации теракта.

Ранее местный телеканал сообщал о четырёх жертва и 11 пострадавших после взрыва в Дамаске.

Александр Огарёв

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