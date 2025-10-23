«Руку поставил, куда – не знаю»: подмосковный водитель-мигрант заявил, что случайно залез под куртку девочке
Красногорский водитель-мигрант назвал свои домогательства школьницы случайностью
Водитель красногорского автобуса, подозреваемый в домогательстве к несовершеннолетней пассажирке, заявил на допросе, что прикоснулся к девочке случайно. Кадры с его признанием опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
На опубликованном видео мужчина утверждает, что разговаривал за рулём по телефону и не заметил, куда потянулась его рука.
«По телефону разговаривал, руку поставил, куда – не знаю», – сказал он на допросе.Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как водитель одной рукой пытается залезть под куртку девочки в салоне автобуса. Ребёнок отстранился и поправил одежду, после чего мужчина прекратил действия. Пользователи соцсетей сообщали, что это мог быть не первый подобный случай с участием того же шофёра.
После обнародования видео водитель попытался покинуть Россию, однако в аэропорту его задержали полицейские. Сейчас он находится под следствием, решается вопрос о вынесении меры пресечения.