«Руку поставил, куда – не знаю»: подмосковный водитель-мигрант заявил, что случайно залез под куртку девочке

23 октября 2025, 11:10

Красногорский водитель-мигрант назвал свои домогательства школьницы случайностью

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Водитель красногорского автобуса, подозреваемый в домогательстве к несовершеннолетней пассажирке, заявил на допросе, что прикоснулся к девочке случайно. Кадры с его признанием опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.





На опубликованном видео мужчина утверждает, что разговаривал за рулём по телефону и не заметил, куда потянулась его рука.





«По телефону разговаривал, руку поставил, куда – не знаю», – сказал он на допросе.