Румынская гимнастка Войня избила своего возлюбленного

05 июня 2026, 01:22

Фото: istockphoto/Motortion

Призера чемпионатов Европы по спортивной гимнастике 19‑летнюю Сабрину Войню обвинили в избиении своего молодого человека Щербана Котилрана, который является членом мужской сборной Румынии. Об этом пишет Golazo.





Конфликт возник после того, как мужчина отказался провести время с гимнасткой. В результате разгневанная девушка нанесла ему несколько ударов кулаком по лицу, а спортсмен при этом не оказывал сопротивления. Инцидент произошел в комплексе, где установлены видеокамеры, зафиксировавшие происходящее.



Пострадавший уже обратился в Национальный институт судебной медицины и подал заявление в полицию. Сейчас он ожидает выдачи судебно‑медицинского заключения.



«Мы не терпим подобного поведения, противоречащего ценностям спорта и принципам уважения, которые мы пропагандируем. Мы понимаем, что в компетентные органы были поданы жалобы, и мы ожидаем более подробной информации», — заявил президент Румынской федерации гимнастики Иоан Сучиу.