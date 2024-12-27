«Русалочка»: Рыбак из ЮАР поймал женщину на крючок и вытащил из воды

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В Южноафриканской Республике рыболов заметил в воде тонущую женщину. Он в буквальном смысле поймал её на удочку и вытащил из воды на берег.
В городе Моссел-Бей, ЮАР, несколько мужчин отправились на рыбную ловлю на местный пляж, сообщает ABC News. Внезапно они заметили недалеко от берега тонущую женщину. Один из рыбаков забросил удочку в её сторону. Она была оснащена специальным крючком для ловли крупной рыбы, известной как тёмный лосось или кабельджу.
Крючок зацепился за джинсы тонущей женщины, после этого рыбак его товарищи смогли вытащить её на берег. Когда прибыли спасатели, женщина была уже в безопасности. Она рассказала, что упала в воду, а потом её стало уносить течением. Конечно, её тут же прозвали русалкой.
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Александр Бойцов