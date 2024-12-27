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«Русалочка»: Рыбак из ЮАР поймал женщину на крючок и вытащил из воды

Рыбак из ЮАР поймал женщину на крючок и вытащил из воды
Фото: istockphoto/Mykhailo Tamakhin

Фото: istockphoto/Mykhailo Tamakhin

В Южноафриканской Республике рыболов заметил в воде тонущую женщину. Он в буквальном смысле поймал её на удочку и вытащил из воды на берег.


В городе Моссел-Бей, ЮАР, несколько мужчин отправились на рыбную ловлю на местный пляж, сообщает ABC News. Внезапно они заметили недалеко от берега тонущую женщину. Один из рыбаков забросил удочку в её сторону. Она была оснащена специальным крючком для ловли крупной рыбы, известной как тёмный лосось или кабельджу.

Крючок зацепился за джинсы тонущей женщины, после этого рыбак его товарищи смогли вытащить её на берег. Когда прибыли спасатели, женщина была уже в безопасности. Она рассказала, что упала в воду, а потом её стало уносить течением. Конечно, её тут же прозвали русалкой.

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#женщины
#юар
#рыбаки
Среди норвежского экипажа, отказавшегося спасти моряков РФ, были русскоязычные
27 декабря 2024, 16:16

Фото: iStock/Susann Guenther

Среди экипажа норвежского судна Oslo Carrier 3, отказавшегося спасти российских моряков сухогруза Ursa Major, были русскоязычные. Об этом сообщили в «Оборонлогистике», передает ТАСС.
«Шлюпка направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту это судно, часть экипажа которого была русскоязычной, отказалось принимать членов экипажа Ursa Major», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при отказе принять российских моряков, норвежцы ссылались на некий запрет. Подобное поведение грубо нарушает статью 10 Международной конвенции о спасании 1989 года.

Ранее стало известно, что судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна «Урса Майор».

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#судно
#запрет
#песков
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Спасатели достали из разбитого грузовика пострадавшего в ДТП в Луховицах
27 декабря 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вызволили из искорёженного автомобиля пострадавшего в ДТП в Луховицах. Об этого сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов 112 позвонили очевидцы автоаварии. Они рассказали, что после попутного столкновения двух грузовиков водителя одного из них зажало конструкциями кабины.
«Прибыв на место вызова, сотрудники 229-й пожарно-спасательной части отключили аккумуляторы автомобилей во избежание возгорания. Затем они деблокировали пострадавшего и, оказав ему первую помощь, передали прибывшим медикам», – говорится в сообщении.
51-летнего мужчину госпитализировали с травмами. Второй участник аварии не пострадал и в помощи не нуждался.

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#московская область
#луховицы
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Командиру потерпевшего крушение в Актау самолёта предлагали другие аэропорты
27 декабря 2024, 15:37

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Командиру потерпевшего крушение самолёта «Азербайджанских авиалиний», пытавшемуся совершить посадку в Грозном, предлагались другие аэропорты, однако он решил лететь в Актау. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что командир предпринял две безуспешные посадки посадить самолёт в Грозном. Ему предлагались другие аэропорты, однако он принял решение сесть в аэропорту Актау.

Ядров подчеркнул, что имеется множество обстоятельств, которые необходимо расследовать совместно. Росавиация полностью готова к этой работе.

Напомним, что утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Судно столкнулось с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту находились 62 пассажира, из которых 16 россияне, и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.

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#самолет
#крушение
#грозный
#казахстан
#мчс
#аэропорты
#росавиация
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В Екатеринбурге студент стал жертвой мошенников и пытался поджечь банкомат в ТЦ
27 декабря 2024, 15:34

Фото: iStock/z1b

В Екатеринбурге студент медицинского университета стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего он попытался поджечь банкомат в торговом центре. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, против молодого человека было возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Позднее дело переквалифицировали на статью 205 УК РФ «Терроризм», что грозит более суровым наказанием, вплоть до пожизненного лишения свободы.

По словам представителя полиции, мошенники обманули студента, представившись работниками МТС и ФСБ. Они убедили его использовать пиротехническое устройство у банкомата для «поимки преступников». Задержанный на месте происшествия молодой человек признался в содеянном и выразил раскаяние. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде.

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#мошенники
#уголовное фсб
#теракт
#рф
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Врач из Кировска погиб после сеанса массажа
Врач из Кировска погиб после сеанса массажа в Таиланде
27 декабря 2024, 15:20

Фото: istockphoto/dikushin

Кировский фельдшер Сергей Колчанов погиб в Таиланде после сеанса расслабляющего массажа. При выходе и кабинета он потерял сознание и упал с лестницы.
Сергей приехал в тайскую Патайю со своей девушкой 15 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. В какой-то момент они повздорили, и мужчина пошел на массаж, чтобы успокоиться. В конце сеанса он почувствовал себя плохо: поднялось давление, закружилась голова. Во время спуска по лестнице Сергей потерял сознание и упал вниз головой. Его увезли из салона на скорой помощи.

Россиянин скончался спустя сутки в реанимации, по предварительной версии, от множественных травм. Через несколько дней они с девушкой собирались отправляться домой. А месяц спустя ему должно было исполниться 50 лет.

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#мужчина
#таиланд
#девушка
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ФСБ опубликовала видео с места ликвидации террористов, готовивших взрыв в Москве
27 декабря 2024, 14:34

Фото: iStock/Motortion

ФСБ опубликовала кадры с ликвидированными боевиками, которые планировали совершить теракт в Москве. Запись показывает РИА Новости.
Силовики ворвались в квартиру, где засели террористы. Они оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. При обыске в квартире обнаружили нашли газовые баллоны, пистолет, пакеты с селитрой.

Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт возле отдела полиции, готовившийся уроженцами Центральной Азии — членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации «‎Исламское государство»* в Афганистане «‎Вилаят Хорасан»*.

По информации ведомства, подозреваемые приобрели автотранспортное средство и загрузили его газовыми баллонами с пропаном, после чего начали изготовление самодельного взрывного устройства.

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#фсб
#теракт
#пистолет
#террористы
#супруги
#государство
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Избитого в липецком колледже преподавателя ОБЖ уволили из-за неэтичного поведения
27 декабря 2024, 13:56

Фото: iStock/ Drazen Zigic

Преподавателя ОБЖ, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству колледжа вынесли выговор, сообщили в Tелеграм-канале «Липецкая область».
В Сети появилась видеозапись, которую сняли с задних парт учебной аудитории. На ней двое мужчин в верхней одежде стоят у доски рядом с педагогом. Один из них несколько раз ударил преподавателя по голове, а второй предложил педагогу выйти. Конфликт случился, поскольку преподаватель ОБЖ якобы «клеился» к девушке, передавало издание здание «Московский комсомолец».

Пресс-служба правительства Липецкой области обратила внимание, что сотрудники правоохранительных органов задержала мужчин, напавшими на преподавателя ОБЖ Липецкого колледжа индустрии сервиса. Работники полиции узнали, что один из задержанных — отчим студентки образовательного заведения. Сотрудники прокуратуры Липецкой области проводят доследственную проверку по заявлению педагога колледжа.

«По ее [проверки] итогам руководству образовательного учреждения объявлен выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении. С преподавателем ОБЖ расторгнут трудовой договор в связи с выявленными фактами неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам», — подчеркнули в правительстве Липецкой области.

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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
#студент
#конфликт
#нарушения
#сотрудники
#преподаватель
#служба
#полиция
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В Истре поймали курьера мошенников, выманивших у пенсионерки 400 тыс. рублей
27 декабря 2024, 13:42

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Подмосковные полицейские задержали 24-летнего приезжего из Краснодарского края по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что молодой человек в качестве курьера принимал участие в мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонили пожилым людям и под вымышленными предлогами убеждали их перевести сбережения на «безопасный счёт. От действий злоумышленников пострадала, в частности, 78-летняя жительница Истры. Ущерб составил 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного курьера завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда. Сейчас полиция разыскивает остальных соучастников преступления.

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#полиция
#мошенничество
#курьер
#истра
#мвд московской области
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Самолет AZAL, который летел в Минеральные Воды, вернулся в Баку
27 декабря 2024, 13:30

Фото: iStock/ Dushlik

Самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines), который летел в Российскую Федерацию, вернулся в Азербайджан, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.
Пресс-служба авиакомпании обратила внимание, что курс сменил лайнер, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды.

Потом перевозчик добавил, что борт вернулся в аэропорт вылета после того, как пришло уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

«Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени (09:13 по московскому времени)», — подчёркивалось в сообщении.

Самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау.

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#аэропорт
#самолет
#аэродром
#авиа
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