Русская мафия, стриптиз и вампиры: Почему полиция почти 30 лет не может найти пропавшую журналистку

Фото: iStock/DedMityay
В июле 1996 года в штате Нью-Джерси пропала журналистка Сьюзан Уолш, известная своими материалами о русской мафии, стриптизе и вампирских сектах. Уже почти 30 лет никто не знает где она, а расследование из раза в раз заходит в тупик.
О подробностях загадочной истории, подозреваемых и версиях случившегося — в материале «Радио 1».
Позвонила ли она в тот день кому-нибудь, так и осталось загадкой — записи с общественного телефона тогда не были доступны. Женщина пропала без вести.
Фото: iStock/yavorskiy
Первой забили тревогу ее друзья, которые не смогли связаться с подругой и отправились к ней домой. Первое, что бросилось им в глаза — наглухо закрытые окна и двери, хотя на улице стояла изнурительная жара. Домашние в это время ушли за покупками.
Спустя сутки бывший муж пропавшей сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители взялись за дело.
После учебы она стала писать о торговле и промышленности, однако спустя шесть лет из-за проблем с деньгами снова вернулась к стриптизу и поступила на магистратуру. Во время учебы она также писала статьи в порно-журналах. Окончив магистратуру, Уолш удалось попасть на стажировку в крупный журнал, где ей наконец удалось раскрыть свой журналистский талант.
Фото: iStock/Aleksandr Rybalko
В 1994 году она вместе с наставником выпустила громкую статью о наплыве российских стриптизерш в американские бары. Устроившись под прикрытием в один из них, Уолш удалось узнать, что иммигранток в секс-индустрию обманом завлекала русская мафия.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Однако вскоре след оказался ложным — ни одна из версий не подтвердилась. Полицейские стали все больше полагать, что журналистка добровольно ушла из дома. Тем более множество свидетелей стали заявлять, что видели Уолш в разных уголках города.
Одной из таких свидетельниц стала проститутка, рассказавшая такие детали из жизни Уолш, о которых могла узнать лишь в личной беседе. По ее словам, она работала вместе с журналисткой на улицах города. Женщина якобы не хотела возвращаться домой и жила две недели у свидетельницы, пока не ушла.
Однако даже эта зацепка так и не смогла ни к чему привести. Полиции не удалось найти убедительных доказательств того, что проститутка и многочисленные свидетели говорили именно о Уолш, а не ком-то еще. Многие считали, что заявители просто хотели получить награду за свидетельскую информацию.
Плюсом к зависимостям у Уолш были серьезные проблемы со здоровьем. Она жаловалась на проблемы с легкими, бронхами и язву желудка. Говорила, что годы работы стриптизершей дают о себе знать.
Фото: iStock/Zbynek Pospisil
Одна из подруг рассказала, что Уолш за пару дней до пропажи вслух мечтала о том, чтобы начать новую жизнь — бросить стриптиз, забрать сына и бежать с ним во Флориду.
Однако большинство родственников заверяет, что женщина в одиночку не могла уйти из дома. Ее любовь и привязанность к сыну, заметные каждому, не позволили бы ей это сделать.
Изучив все имеющиеся материалы дела, он заметил необычные факты — кошелек, удостоверение и личные вещи Уолш оставила дома, что кажется нелогичным поступком, если она действительно намеревалась бежать. Также он обратил внимание на вырванную страницу с июлем в календаре журналистки, куда она подробно записывала свои планы. Именно в этот месяц пропала женщина.
Фото: iStock/DedMityay
Детектив отправился к Уолш домой, чтобы еще раз все изучить, но бывший муж пропавшей не стал его пускать. Однако полицейский не посчитал это подозрительным, подумав, что экс-супруг журналистки просто устал от этого дела и не пытается ничего скрыть. Вскоре дело опять заглохло.
Фото: iStock/gorodenkoff
В феврале 2022 года родственник выиграл суд. Однако он не стал рассказывать общественности о том, что ему удалось узнать из материалов дела.
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Внезапное исчезновениеВсе произошло 16 июля 1996 года в городе Натли, когда 36-летняя Сьюзан Уолш отошла позвонить по таксофону. Дома остались ее парень, бывший муж и сын, которых она заверила, что скоро вернется.
Позвонила ли она в тот день кому-нибудь, так и осталось загадкой — записи с общественного телефона тогда не были доступны. Женщина пропала без вести.
Фото: iStock/yavorskiy
Первой забили тревогу ее друзья, которые не смогли связаться с подругой и отправились к ней домой. Первое, что бросилось им в глаза — наглухо закрытые окна и двери, хотя на улице стояла изнурительная жара. Домашние в это время ушли за покупками.
Спустя сутки бывший муж пропавшей сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители взялись за дело.
Русская мафия, стриптиз и секта вампировКарьера Уолш была полна неожиданных поворотов. В студенчестве, учась на журналиста, девушка подрабатывала стриптизершей. Именно эта часть биографии и помогла ей в написании громких материалов в будущем.
После учебы она стала писать о торговле и промышленности, однако спустя шесть лет из-за проблем с деньгами снова вернулась к стриптизу и поступила на магистратуру. Во время учебы она также писала статьи в порно-журналах. Окончив магистратуру, Уолш удалось попасть на стажировку в крупный журнал, где ей наконец удалось раскрыть свой журналистский талант.
Фото: iStock/Aleksandr Rybalko
В 1994 году она вместе с наставником выпустила громкую статью о наплыве российских стриптизерш в американские бары. Устроившись под прикрытием в один из них, Уолш удалось узнать, что иммигранток в секс-индустрию обманом завлекала русская мафия.
«Менеджеры этих стрип-клубов начали вставать на сторону российских танцовщиц и выступать против их менеджера из России, это было как бы столкновение двух группировок. Сьюзан, конечно же, это понравилось, она забралась в самый эпицентр всего этого», — поделился ее коллега.Следующим крупным материалом стала статья о вампирских сектах Нью-Йорка, участники которых якобы пьют краденую из больниц человеческую кровь. Энтузиазм, с которым Уолш приступила к работе, в итоге сыграл с ней злую шутку. Расследование получилось подробным, но слишком уж субъективным, так как она верила слишком многим байкам сектантов. Газета отказалась выпускать статью и жизнь пошла под откос — Уолш снова вернулась к стриптизу.
Сталкер, побег или бытовухаНезадолго до своего исчезновения женщина жаловалась родным на сталкера. Она заявила, что ее преследует незнакомый мужчина или даже русская мафия — полиция ухватилась за эту ниточку. Тем более о случившемся узнали СМИ и газеты стали пестреть заголовками о вампирах, русской мафии и жестоких любовниках.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Однако вскоре след оказался ложным — ни одна из версий не подтвердилась. Полицейские стали все больше полагать, что журналистка добровольно ушла из дома. Тем более множество свидетелей стали заявлять, что видели Уолш в разных уголках города.
Одной из таких свидетельниц стала проститутка, рассказавшая такие детали из жизни Уолш, о которых могла узнать лишь в личной беседе. По ее словам, она работала вместе с журналисткой на улицах города. Женщина якобы не хотела возвращаться домой и жила две недели у свидетельницы, пока не ушла.
Однако даже эта зацепка так и не смогла ни к чему привести. Полиции не удалось найти убедительных доказательств того, что проститутка и многочисленные свидетели говорили именно о Уолш, а не ком-то еще. Многие считали, что заявители просто хотели получить награду за свидетельскую информацию.
Алкоголь, наркотики и препаратыВ пользу версии о добровольном уходе из дома, говорили и пристрастия Уолш. По словам близких, журналистка за пару недель до исчезновения снова подсела на спиртное и наркотики после долгих лет завязки. Родственники рассказывали и о сильных препаратах от тревоги, которые замечали у пропавшей.
Плюсом к зависимостям у Уолш были серьезные проблемы со здоровьем. Она жаловалась на проблемы с легкими, бронхами и язву желудка. Говорила, что годы работы стриптизершей дают о себе знать.
Фото: iStock/Zbynek Pospisil
Одна из подруг рассказала, что Уолш за пару дней до пропажи вслух мечтала о том, чтобы начать новую жизнь — бросить стриптиз, забрать сына и бежать с ним во Флориду.
Однако большинство родственников заверяет, что женщина в одиночку не могла уйти из дома. Ее любовь и привязанность к сыну, заметные каждому, не позволили бы ей это сделать.
Девять лет спустяНовые подвижки в деле о пропаже Уолш появились спустя девять лет после произошедшего. В 2005 году за него взялся новый главный детектив города, который рассчитывал зарекомендовать себя перед начальством и оправдать свое назначение на пост.
Изучив все имеющиеся материалы дела, он заметил необычные факты — кошелек, удостоверение и личные вещи Уолш оставила дома, что кажется нелогичным поступком, если она действительно намеревалась бежать. Также он обратил внимание на вырванную страницу с июлем в календаре журналистки, куда она подробно записывала свои планы. Именно в этот месяц пропала женщина.
Фото: iStock/DedMityay
Детектив отправился к Уолш домой, чтобы еще раз все изучить, но бывший муж пропавшей не стал его пускать. Однако полицейский не посчитал это подозрительным, подумав, что экс-супруг журналистки просто устал от этого дела и не пытается ничего скрыть. Вскоре дело опять заглохло.
Суд с полициейВ 2020 году брат пропавшей подал на департамент полиции в суд. Он потребовал предоставить ему материалы дела, чтобы убедиться в том, что правоохранители действительно продолжают расследование 20-летней давности, а не отложили его в долгий ящик.
Фото: iStock/gorodenkoff
В феврале 2022 года родственник выиграл суд. Однако он не стал рассказывать общественности о том, что ему удалось узнать из материалов дела.
«Это решение поможет оставшимся родственникам и друзьям Сьюзан Уолш понять, что могло произойти с ней 26 лет назад и что полиция Натли сделала за этот длительный период времени, чтобы раскрыть дело о пропаже человека», — заявил его адвокат.Читайте также:
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Данил Пономарев