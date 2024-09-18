Дача, водка, беременность: Директор интерната «сдавал» детей с особенностями развития педофилу

Фото: istock / Stivog
11 сентября в Ивановской области суд вынес приговор Александру Цымбалюку, экс-директору Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей с особенностями развития. Мужчина признан виновным в сексуальном насилии в отношении воспитанников. Педофил получил 23 года лишения свободы.
В материале «Радио 1» расскажем, как мужчина посылал несчастных детей в руки взрослому извращенцу.
Как именно следствие вышло на Цымбалюка, не разглашается, однако в апреле 2021 года он был задержан в Дагестане.
Вместе с ним арестовали Николая Бухонина, бизнесмена и экс-зампреда совета Ассамблеи народов РФ. Дело, касающееся половой неприкосновенности несовершеннолетних, сразу же было засекречено, расследованием занималось главное следственное управление СК.
Труд в огороде был только малой частью услуг, которые обязана была исполнить ребенок. Как говорит пострадавшая, она неоднократно подвергалась сексуальному насилию. Спустя время плановый медосмотр показал, что девочка забеременела.
Фото: istock / Tomwang112
Корреспонденты «Известий» встретились с уже взрослыми жертвами, которые, скрывая лица, рассказали страшные истории о домогательствах со стороны двух мужчин.
Одна из потерпевших, Марина, рассказала, что ее на протяжении пяти лет привозили на дачу с согласия руководства интерната. Кроме того, ее спаивали соком с водкой, чтобы она была более «сговорчивой».
По информации Басманного суда, сначала Цымбалюку вменялось три эпизода растления малолетних. Но в карточках дела, которые опубликованы на сайте Ивановского суда в 2023 году, фигурируют десятки похожих эпизодов.
Фото: istock / SCM Jeans
Для женщины эта история не более, чем клевета в сторону «образцового педагога, которого любили воспитанники», но для детей, пострадавших от рук извращенцев, это было настоящим кошмаром.
Читайте также
Мигрант-педофил похитил двух мальчиков и спрятал на ферме в Подмосковье
Скрытые камеры и секс-игрушки: школьный водитель совратил ученицу в Санкт-Петербурге
«Часть процесса»: врач УЗИ из поликлиники развращал малолетних мальчиков под видом лечения
Под грифом «секретно»О преступлениях Цымбалюка следователям стало известно во время расследования дела бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей. Ужасающие события, ставшие основанием для обвинения, разворачивались в стенах интерната более десяти лет, пока Цымбалюк был его руководителем.
Как именно следствие вышло на Цымбалюка, не разглашается, однако в апреле 2021 года он был задержан в Дагестане.
Вместе с ним арестовали Николая Бухонина, бизнесмена и экс-зампреда совета Ассамблеи народов РФ. Дело, касающееся половой неприкосновенности несовершеннолетних, сразу же было засекречено, расследованием занималось главное следственное управление СК.
Нашли у соседа секс-игрушки: в Нижнем Тагиле простились с задушенной насильником девочкой
«Часто приходил пьяненький»По версии следствия, Цымбалюк неоднократно сексуально домогался своих воспитанников. В распоряжение СМИ попадал рассказ одного из бывших учеников учреждения:
«Часто он ко мне в комнату приходил пьяненький. Ну, как бы мацал. Как бы это, пойдём выпьем. Пойдём, кофе попьём. Я как бы соглашался, ничего не оставалось делать», — рассказывал воспитаник.Помимо этого, бывший директор не стеснялся «сдавать» своих воспитанников, отправляя другим людям. Как выяснилось, заслуженный деятель культуры Николай Бухонин был одним из таких заказчиков — к нему на дачные работы привозили 13-летнюю девочку.
Труд в огороде был только малой частью услуг, которые обязана была исполнить ребенок. Как говорит пострадавшая, она неоднократно подвергалась сексуальному насилию. Спустя время плановый медосмотр показал, что девочка забеременела.
«Я легла на кресло, и мне сказали, что я беременна. 12 недель. У меня паника, я не знаю, что делать. Я психовала. Потом у меня случился выкидыш после вот всего этого. После уроков физкультуры это случилось. Живот ужасно разболелся», — делится девочка.Также жертва «заслуженного деятеля культуры» сказала, что на даче часто бывала супруга Бухонина, которая точно знала о пристрастиях мужа, но ничего не делала.
Фото: istock / Tomwang112
Поили водкой с сокомЖители села Чернцов, где расположена школа-интернат были шокированы арестом экс-директора. Большая часть пострадавших, оставшихся без опеки родителей и имеющих инвалидность, состояли на диспансерном учете у врачей.
Корреспонденты «Известий» встретились с уже взрослыми жертвами, которые, скрывая лица, рассказали страшные истории о домогательствах со стороны двух мужчин.
Одна из потерпевших, Марина, рассказала, что ее на протяжении пяти лет привозили на дачу с согласия руководства интерната. Кроме того, ее спаивали соком с водкой, чтобы она была более «сговорчивой».
«Все про это знали, но умалчивали, — заверила Марина. К слову, соседи Бухонина позднее действительно отмечали, что на участке видели несовершеннолетних, но те, мол, бывало, просто приезжали полоть грядки — что в этом такого...», — рассказывает женщина.
Педофил не дожил до суда73-летний Бухонин, обвиняемый в пяти эпизодах, умер до суда. В январе 2022 года он получил тяжелые травмы в СИЗО и скончался. Проверка, инициированная следователями Москвы по факту его кончины, не обнаружила криминальный след, сообщали «Известия» со ссылкой на собственный источник, заслуживающий доверия.
По информации Басманного суда, сначала Цымбалюку вменялось три эпизода растления малолетних. Но в карточках дела, которые опубликованы на сайте Ивановского суда в 2023 году, фигурируют десятки похожих эпизодов.
Фото: istock / SCM Jeans
«Клевета образцового педагога»Сын Бухонина отказывается верить в виновность отца.
«К нему женщины сами на машинах приезжали, зачем ему дети?» — недоумевает мужчина, не желая замечать факты преступлений отца.Одна из дочерей Цымбалюка заявила, что об этих эпизодах и говорить не стоит, ведь это «дети — инвалиды и ежегодно подлежат диспансеризации в психиатрических учреждениях».
Для женщины эта история не более, чем клевета в сторону «образцового педагога, которого любили воспитанники», но для детей, пострадавших от рук извращенцев, это было настоящим кошмаром.
Читайте также
Мигрант-педофил похитил двух мальчиков и спрятал на ферме в Подмосковье
Скрытые камеры и секс-игрушки: школьный водитель совратил ученицу в Санкт-Петербурге
«Часть процесса»: врач УЗИ из поликлиники развращал малолетних мальчиков под видом лечения
Алина Юрчак