Дача, водка, беременность: Директор интерната «сдавал» детей с особенностями развития педофилу

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11 сентября в Ивановской области суд вынес приговор Александру Цымбалюку, экс-директору Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей с особенностями развития. Мужчина признан виновным в сексуальном насилии в отношении воспитанников. Педофил получил 23 года лишения свободы.