Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Русская Община Копейска взяла под защиту жену бойца СВО от агрессивного соседа

Русская Община Копейска взяла под защиту жену бойца СВО от агрессивного соседа

В Копейске агрессивный сосед напал на жену участника СВО
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Копейске Челябинской области мужчина попытался выломать дверь в квартиру семьи бойца спецоперации и угрожал его жене. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пытался выломать входную дверь в квартиру бойца СВО и испортил ее краской. Он также пытался напасть на соседку, угрожая ей.

«Ему не понравилось, что соседка делает ремонт в своей квартире. Хотя звуки перфоратора, как и других инструментов, раздавались исключительно в законное время», — говорится в сообщении.



Женщина написала заявление в полицию, однако он не открывал дверь и доставить его в отдел не удалось. Тогда она обратилась в Русскую общину за помощью. Члены организации попытались поговорить с дебоширом, но дверь он не открыл.

Община взяла семью бойца СВО под защиту.

Читайте также:

Русская Община Новочеркасска защитила жену бойца СВО от агрессивного соседа

«Мы на своей земле»: чеченцы отняли паспорт у бойца СВО в Ленобласти

В Новороссийске мигранты избили семейную пару и бойца СВО
#ремонт
#женщина
#паспорт
#мужчина
#мигранты
#заявление
#сво
Дебошир на борту: самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Баку
Самолёт «Аэрофлота» пришлось экстренно сажать в Баку из-за дебошира
28 декабря 2024, 12:10

Фото: iStock/rebius

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку в Баку из-за буйного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел, когда Роман Пахомов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно: он кричал, оскорблял экипаж и пытался разбить иллюминатор.

Согласно свидетельствам пассажиров, на момент посадки на борт мужчина выглядел трезвым и спокойным. Однако во время полета он достал скрытый пакет с алкоголем и вскоре стал источником серьезных проблем. Пахомова удалось скрутить, но он оказался настолько силен, что разорвал пластиковые наручники и клейкую ленту, после чего начал наносить удары по иллюминатору.

Капитан воздушного судна принял решение о незамедлительной посадке в Баку, чтобы предотвратить возможные последствия для безопасности всех находившихся на борту. После приземления самолет был встречен полицией, которая задержала дебошира. По данным источников, когда Пахомов пришел в себя, он не смог вспомнить о произошедшем.

Читайте также:

Отец из Таджикистана жестоко расправился с 4 детьми под Тверью: в это время мать была заперта на втором этаже, подробности

Агент СБУ показал, где прятал бомбу для подрыва военблогера и офицера Минобороны

В частном доме в Тверской области найдены четыре мёртвых ребёнка
#самолет
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отец из Таджикистана жестоко расправился с 4 детьми под Тверью: в это время мать была заперта на втором этаже, подробности
28 декабря 2024, 10:52

Фото: iStock/burcu saritas

28 декабря в Тверской области были найдены тела четырех малышей, возрастом от одного до семи лет. По предварительным данным, их родной отец совершил преступление и затем попытался покончить с собой. В настоящее время он находится в реанимации. Подробности – в материале «Радио 1».

Где были найдены тела детей


Тела детей были обнаружены 28 декабря в частном доме, расположенном в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Межурка» в Тверской области. Сообщение о происшествии поступило в следственный отдел регионального Следственного комитета России. На место трагедии выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов.

Кто убил детей под Тверью


По предварительным данным, следственные органы установили, что убийство совершил родной отец детей — уроженец Таджикистана с гражданством РФ. После расправы он попытался покончить с собой. О произошедшем в полицию сообщили медицинские работники, после чего на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Власти активно занимаются выяснением всех обстоятельств данной трагедии.

Соседи ранее описывали семью детей как благополучную и не имеющую проблем с правоохранительными органами. Это подтвердили и в пресс-службе УМВД России по Тверской области, отметив, что от соседей не поступало никаких жалоб или обращений.


Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков
Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков

Что произошло после убийства


По предварительным данным, после совершения преступления отец запер свою жену в другой комнате, что не дало ей возможности спасти детей. Сосед, брат мужа, находившийся с женой на втором этаже, стал свидетелем того, как она попыталась спуститься вниз, но уже было слишком поздно. За три дня до трагедии мужчина начал вести себя неадекватно. В настоящее время он находится в реанимации на аппарате ИВЛ; его состояние стабильно, и следователи могут с ним общаться. По информации телеграм-канала Shot, во время убийства глава семейства мог находиться под воздействием наркотиков.

Как идет расследование


Следственные органы и криминалисты продолжают свою работу на месте трагедии. В настоящее время также устанавливается местонахождение и роль матери, которая, по сообщениям, была заперта в отдельной комнате во время совершения преступления.

Читайте также:

ТАСС: жительница Красноярска подожгла заправку после телефонного разговора

Мужчина надругался над ребёнком в купе поезда Санкт-Петербург — Москва

В Башкирии мужчина избил коллегу на корпоративе — видео
#убийство
#следователи
#снт
#соседи
#отец
#мужчина
#происшествия
#расследование
#рф
#тела
#тверская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агент СБУ показал, где прятал бомбу для подрыва военблогера и офицера Минобороны
ФСБ: агент СБУ прятал бомбу для атаки на офицера МО в кошачьем наполнителе
28 декабря 2024, 10:36

Фото: iStock/aerogondo

Задержанный украинский агент рассказал, где прятал бомбу для планировавшегося покушения на военного блогера и офицера Минобороны. Видео допроса представила ФСБ России.
Ранее в этот день спецслужба сообщила о предотвращении терактов против высокопоставленного чиновника Минобороны и военного блогера, освещающего ситуацию в зоне СВО. Задержан агент, действовавший по заданию СБУ.

Задержанный указал на мастерскую за гаражом, где располагается взрывное устройство. Оно надёжно спрятано: под верстаком стоит ведро, в котором лежит мешок с наполнителем для кошачьего лотка. В нём и закопано устройство.

Читайте также:

ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера МО и военблогера

Опубликованы кадры допроса готовившего теракты против офицера МО и военблогера

ФСБ задержала жителя Владимира за перевод денег ФБК*

*запрещённая в России экстремистская и нежелательная организация, выполняющая функции иноагента
#взрывчатка
#теракт
#атака
#минобороны рф
#блогер
#фсб
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Камчатский безработный дважды обманул мошенников и перестал выходить на связь
28 декабря 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Безработный житель Камчатки дважды обманул мошенников, вытягивая у них деньги. После этого он перестал выходить с аферистами на связь.
О находчивом и предприимчивом россиянине поведал телеграм-канал DPS VL. Как рассказал мужчина, ему позвонили неизвестные и стали убеждать поджечь полицейскую машину, пообещав вознаграждение в 200 тысяч рублей. Он изобразил радость, признавшись, что такое задание ему по душе, так как он не любит силовиков. Безработный потребовал перевести ему 50 тысяч рублей в качестве предоплаты и на приобретение горючих материалов.

Получив деньги, мужчина потратил их на алкоголь и устроил себе настоящий праздник. Когда деньги кончились, он потребовал ещё 20 тысяч рублей, объяснив, что хороший пожар требует тщательной подготовки. Новый транш от мошенников он также потратил на спиртное, после чего перестал выходить на связь. Разумеется, полицейский автомобиль уцелел.

Читайте также:

Аферисты убедили московского школьника отдать два сейфа с деньгами и украшениями

Житель Барнаула потерял 700 тысяч рублей на замене счетчиков из-за аферистов

Случайно ответил «ДА» и влез в кредит: раскрыта новая схема мошенничества по телефону
#деньги
#алкоголь
#праздник
#пожар
#автомобиль
#мужчина
#мошенники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области
Четырёх маленьких детей в Тверской области убил отец
28 декабря 2024, 09:49

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В СНТ «Межурка» Тверской области в одном из домов нашли четырех убитых маленьких детей, предварительно, их убил собственный отец - уроженец Таджикистана с гражданством РФ. Об этом сообщает Mash.
Убитые дети — трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Всего в семье было шестеро детей. У всех малышей обнаружили признаки насильственной смерти. Предполагается, что их убил отец, а после неудачно попытался совершить самоубийство, пока мать спала на втором этаже частного дома. Когда она услышала шум и спустилась вниз, дети уже были мертвы.

Соседи утверждают, что семья благополучная. Ранее она в поле зрения полиции не попадала, сообщили в МВД по региону.

На месте убийства работают правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в частном доме на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Межурка» в Тверской области найдены тела четверых детей.

Читайте также:

Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков

В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей

Daily Mail: В США мужчина обезглавил своего годовалого сына после ссоры с женой
#дети
#мвд
#семья
#мать
#снт
#шум
#самоубийство
#соседи
#отец
#дома
#девочка
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В частном доме в Тверской области найдены четыре мёртвых ребёнка
28 декабря 2024, 09:21

Фото: istockphoto/blinow61

В частном доме на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Межурка» в Тверской области найдены тела четверых детей. По предварительным данным, х смерть носила насильственный характер.
Садоводство расположено в Калининском муниципальном округе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Именно оттуда утром 28 декабря поступила информация о найденных погибших детях. На место выехал заместитель прокурора области Евгений Денисов.

Идёт установление всех обстоятельств страшного происшествия. По предварительным данным, дети были убиты. На месте работают следователи Калининского межрайонного следственного отдела и опытные криминалисты отдела криминалистики ведомства. Всем погибшим детям меньше семи лет. По предварительной версии убийцей является их родной отец. Мужчину уже задержали.

Читайте также:

Мужчина надругался над ребёнком в купе поезда Санкт-Петербург — Москва

Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков

В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей
#дети
#следователи
#отец
#происшествия
#информация
#служба
#тверская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы кадры допроса готовившего теракты против офицера МО и военблогера
28 декабря 2024, 09:15

Фото: iStock/choochart choochaikupt

ФСБ показала кадры допроса задержанного россиянина, который собирался совершить теракты в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ и российского военного блогера, который освещает ход спецоперации. Видео публикует ТАСС.
На видео задержанный рассказывает, где спрятал взрывное устройство.

«В Telegram-канале мне пришло сообщение от неизвестного человека с предложением о работе. Я согласился. Тогда мне предложили забрать из тайника взрывное устройство и заложить его под машину известного блогера или под ворота перед его домом», — рассказал задержанный.

По его словам, операцию решили отменить из-за его болезни. Взрывное устройство он хранил у себя в мастерской до дальнейших распоряжений. При этом куратор предложил ему новую цель для разведки. Ему дали задания найти в Москве автомобиль высокопоставленного военнослужащего. В дальнейшем его планировалось заминировать. Ранее стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ терактов против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ и российского военного блогера. По данному факту задержали гражданина России, который действовал по заданию куратора из СБУ. Он согласился сотрудничать со следствием.

Читайте также:

ФСБ предотвратила теракт возле отдела полиции, задержаны члены террористической ячейки

ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны

ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке покушений на военных МО
#автомобиль
#видео
#telegram
#болезни
#минобороны рф
#фсб
#теракт
#кадры
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера МО и военблогера
28 декабря 2024, 08:50

Фото: iStock/Motortion

ФСБ предотвратила теракты, которые планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского офицера Минобороны РФ и военного блогера, освещающего ход спецоперации. Их имена не раскрываются.
Силовики смогли вычислить и оперативно задержать террориста, который по заданию ГУР Украины собирался совершить теракты против высокопоставленного военного и блогера.

«По команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку»,
— сообщает ФСБ.
По данному факту задержали гражданина России. Он согласился сотрудничать со следствием.

Читайте также:

ФСБ предотвратила теракт возле отдела полиции, задержаны члены террористической ячейки

Украинские агенты пытались взорвать главу проекта «Архангел» Филиппова

ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке покушений на военных МО
#фсб
#теракт
#покушение
#мо
#кадры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минтранс Казахстана подтвердил взрыв баллона в рухнувшем в Казахстане самолете
28 декабря 2024, 08:12

Фото: iStock/Kesu01

Пресс-служба Минтранса Казахстана уточнила информацию о взрыве кислородного баллона в самолете AZAL, который потерпел крушение в Казахстане.
По данным ведомства, информация о взрыве кислородного баллона на борту поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53 по московскому времени.

«Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытию», — говорится в сообщении ведомства.

После этого спасательные службы были проинформированы о ЧС. После чего на брифинге была озвучена хронология событий на основании сообщений руководителя полетов Ростова.

Напомним, утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 пассажиров, из которых 16 россиян и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 32 человека, девять из них — граждане РФ.

Читайте также:

Кирби: рейс Баку — Грозный могла сбить российская ПВО

Росавиация: во время посадки Embraer в Грозном из-за беспилотника был введён план «Ковер»

В AZAL раскрыли предварительную версию крушения самолета в Казахстане
#самолет
#аэродром
#мчс
#судно
#пассажиры
#компании
#план
#информация
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате