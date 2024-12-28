Русская Община Копейска взяла под защиту жену бойца СВО от агрессивного соседа

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
В Копейске Челябинской области мужчина попытался выломать дверь в квартиру семьи бойца спецоперации и угрожал его жене. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пытался выломать входную дверь в квартиру бойца СВО и испортил ее краской. Он также пытался напасть на соседку, угрожая ей.
Женщина написала заявление в полицию, однако он не открывал дверь и доставить его в отдел не удалось. Тогда она обратилась в Русскую общину за помощью. Члены организации попытались поговорить с дебоширом, но дверь он не открыл.
Община взяла семью бойца СВО под защиту.
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«Ему не понравилось, что соседка делает ремонт в своей квартире. Хотя звуки перфоратора, как и других инструментов, раздавались исключительно в законное время», — говорится в сообщении.
Женщина написала заявление в полицию, однако он не открывал дверь и доставить его в отдел не удалось. Тогда она обратилась в Русскую общину за помощью. Члены организации попытались поговорить с дебоширом, но дверь он не открыл.
Община взяла семью бойца СВО под защиту.
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Элина Позднякова