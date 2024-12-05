«Мы на своей земле»: чеченцы отняли паспорт у бойца СВО в Ленобласти

Фото: istockphoto/Pavel Starikov
Паспорт у бойца спецоперации отняли чеченцы в Ленобласти, проинформировал Telegram-канал «Русская Община ZOV». Один из чеченцев с разбитым носом сказал, откуда они.
«Как здоровье?» — поинтересовался у них закадровый мужской голос.По утверждению канала, на записи охранники, отнявшие документ у военного. Чеченцы якобы вымогали деньги за возврат документа.
«Мы на своей земле. (...) Мы русские, [черт возьми]», — заявил выходцам из Чечни мужчина.Это уже не первый инцидент, связанный с участниками боевых действий. Недавно в СИЗО отправили таксиста, который приставил к голове ветерана СВО пистолет. Случившееся попало на кадры. Фигурант уголовного дела заявил, что не считает свои действия угрозой.
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