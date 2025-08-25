«Русская община» прокомментировала смерть соратника после драки в Подмосковье
«Русская община» в новом видеообращении прокомментировала смерть соратника в Подмосковье. Запись выложена в telegram-канале движения.
Видеообращение выпущено в связи со смертью соратника движения, футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича. Он погиб после жестокого избиения толпой мужчин.
По словам представителей движения, Ерошевич был избит участниками этнической преступной группировки. К тому же в «Русской общине» обратили внимание на то, что двое фигурантов дела проходят по нему как свидетели. Помимо этого в движении утверждают, следствие игнорирует факт пропажи личных вещей у Ерошевича.
«Русская община» просит глав силовых ведомств провести проверку по данному делу.
Читайте также: