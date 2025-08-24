Обвиняемым в смерти футболиста «Русской общины Щелково» грозит до 15 лет колонии

24 августа 2025, 04:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Трое обвиняемых в смертельном избиении 20-летнего футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича могут получить до 15 лет колонии. Уголовное дело переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ после смерти потерпевшего от полученных травм.