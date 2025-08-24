Обвиняемым в смерти футболиста «Русской общины Щелково» грозит до 15 лет колонии
Трое обвиняемых в смертельном избиении 20-летнего футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича могут получить до 15 лет колонии. Уголовное дело переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ после смерти потерпевшего от полученных травм.
17 августа на Пролетарском проспекте в Щелкове группа молодых людей напала на футболиста Арсения Ерошевича. По данным следствия, конфликт начался в ночном клубе, после чего подозреваемые предложили выйти поговорить на улицу, где нанесли ему множественные травмы, включая разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематому мозга.
Первоначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что предусматривало до 8 лет лишения свободы. Однако после смерти Ерошевича 23 августа статья была переквалифицирована на ч. 4 ст. 111 УК РФ причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, санкция которой позволяет назначить наказание до 15 лет колонии.
Двое подозреваемых были задержаны в Нижнем Новгороде, ещё один — непосредственно после инцидента в Подмосковье. Все они заключены под стражу.
Футбольный клуб «Русская община» обратился к председателю СК Александра Бастрыкина и министру МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проконтролировать расследование и проверить причастность к нападению этнической группировки
Читайте также: