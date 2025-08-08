SHOT: Туристы из России сообщили о массовом отравлении в отеле турецкой Аланьи
В пятизвёздочном отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье зафиксировано массовое отравление российских туристов, сообщает Telegram‑канал SHOT.
Десятки отдыхающих пожаловались на плохое самочувствие — по предварительным данным, первые случаи появились ещё в июле. У пострадавших отмечают высокую температуру, тошноту и рвоту; отдыхающие связывают это с питанием в отеле и жалуются на антисанитарию: по их словам, на линии раздачи летают мухи, гостям выдают грязную посуду, а также возникают претензии к состоянию номеров. Одна из пострадавших рассказала, что за недельный отдых на двоих заплатила 140 тыс. рублей, а симптомы появились у неё в первый же день и желудок продолжал болеть уже после возвращения домой.
По информации SHOT, туристы начали сдавать путёвки обратно. Напомним также, что 7 августа суд в Сочи поместил под стражу двух женщин, подозреваемых в продаже домашнего вина и чачи на адлерском рынке, которые, по версии следствия, могли стать причиной отравления как минимум десяти человек.
Ранее СК возбудил дело по факту массового отравления детей в лагере под Челябинском.
