Русский православный собор в Женеве пострадал от рук вандала
Неизвестный проник в русский православный кафедральный Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил 160-летний уникальный исторический витраж. Подозреваемого задержали, говорится в заявлении руководства храма, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на 15 мая. Около полуночи злоумышленник пробрался во двор собора и разбил витраж. После многочисленных попыток ему удалось проникнуть внутрь, он собирался войти в алтарь. Однако служба безопасности и местная полиция смогли помешать ему.
Подробности о личности задержанного и мотивах преступления не приводятся. В настоящее время расследование продолжается. Руководство храма отметило, что это не первый случай вандализма в истории собора.
Храм, построенный в XIX веке, является кафедральным собором Европейской епархии Русской православной церкви за границей и считается одним из самых известных русских храмов в Европе. Он находится недалеко от центра города и знаменит историческими витражами и характерными золотыми куполами.
