В Индии ветер поднял мужчину на высоту пятиэтажного дома
В индийском городе Барели сильный ветер поднял человека почти на 15 метров в воздух вместе с жестяным листом. Об этом 14 мая сообщает телеканал NDTV.
Инцидент произошел 13 мая. Пострадавшим оказался местный житель по имени Нанхе Миян. Он рассказал, что держался за веревку и в попытке удержаться на земле, но порыв был настолько мощным, что мужчина взмыл вверх вместе с металлической конструкцией.
По его словам, высота составила от девяти до двенадцати метров. Миян признался, что не понял, куда именно упал. С переломами рук и ног его доставили в больницу. Представитель властей, навестивший пострадавшего, пообещал оказать ему всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что более 100 жителей индийского штата Уттар-Прадеш погибли из-за многочасового шторма.
