Раскрыта судьба ребенка, провалившегося под лед в январе
В реке Десне в Брянске нашли тело второго мальчика, провалившегося под лед 20 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Тело первого мальчика нашли 8 февраля. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи назначили судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, двое детей катались на ватрушке с крутого берега в Бежицком районе и выскочили на тонкий лед, попав в полынью. Поисково-спасательная операция велась с 20 января, власти называли ее масштаб беспрецедентным. К работам привлекались водолазы и другие специалисты.
