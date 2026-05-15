Раскрыта судьба ребенка, провалившегося под лед в январе

В Брянске нашли тело второго мальчика, провалившегося под лед на Десне 20 января
Фото: iStock/Adam Bartosik

В реке Десне в Брянске нашли тело второго мальчика, провалившегося под лед 20 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



Тело первого мальчика нашли 8 февраля. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи назначили судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, двое детей катались на ватрушке с крутого берега в Бежицком районе и выскочили на тонкий лед, попав в полынью. Поисково-спасательная операция велась с 20 января, власти называли ее масштаб беспрецедентным. К работам привлекались водолазы и другие специалисты.

Лидия Пономарева

