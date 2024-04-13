Россиянин в одиночку задержал напавшего с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее

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Россиянин стал единственным гражданским, который осмелился дать отпор напавшему на торговый центр в Сиднее. Об этом сообщает австралийский телеканал 7NEWS.
Ранее телеканал ABC сообщал, что на востоке Сиднея был эвакуирован крупный торговый центр Westfield Bondi Junction. Неизвестный нанёс ножевые ранения нескольким посетителям, в здании были слышны звуки взрывов. Позже полиция сообщила о шести погибших.
Репортёр канала в прямом эфире рассказала о том, что удалось узнать у сотрудников ТЦ. По их словам мужчина, который кричал на русском языке «Не подходи!», держа в руках столбик от ограждения, смог задержать нападавшего на эскалаторе.
В соцсетях храброго россиянина прозвали «человеком со столбиком». Пользовали сети отметили смелость мужчины, который в одиночку остановил преступника до прибытия полиции.
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Репортёр канала в прямом эфире рассказала о том, что удалось узнать у сотрудников ТЦ. По их словам мужчина, который кричал на русском языке «Не подходи!», держа в руках столбик от ограждения, смог задержать нападавшего на эскалаторе.
В соцсетях храброго россиянина прозвали «человеком со столбиком». Пользовали сети отметили смелость мужчины, который в одиночку остановил преступника до прибытия полиции.
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Анастасия Чинкова