«До трусов»: Русскоязычные туристы лишились полумиллиона евро в одном из городов Италии
TourDom: У русскоязычных туристов похитили в Пизе 45,9 млн руб
Итальянская Пиза стала местом громкого ограбления, жертвами которого стали путешественники из России. Инцидент произошел на одной из платных парковок города, пишет портал TourDom со ссылкой на данные туроператора.
По информации источника, отдыхающие оставили личные вещи в салоне арендованного автомобиля, а сами отправились на прогулку к достопримечательностям. Вернувшись, они обнаружили разбитое боковое стекло и полностью пустой багажник. Злоумышленники похитили четыре чемодана с гардеробом туристов, а также дорожный рюкзак.
«Забрали все вплоть до трусов», — прокомментировала ситуацию гид, которая помогала пострадавшим оформлять заявление в местной полиции.
К счастью, деньги и загранпаспорта остались при владельцах, однако стоимость украденных вещей оказалась колоссальной. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба достигла 500 тысяч евро, что в пересчете на российскую валюту превышает 45,9 миллиона рублей. Правоохранительные органы Италии ведут расследование указанного происшествия.