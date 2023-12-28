В Москве с автомойки угнали Lamborghini Urus за 25 млн рублей

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Угонщик просто подошёл к работникам мойки и попросил у них ключи.
Baza пишет, что вечером 26 декабря сотрудник «Premier Cars» Даниил привез машину премиум-класса на закрытую парковку рядом с автомойкой «Вектор». Мужчина попросил помыть машину и поменять резину на колесах. Ключи отдал работникам.
На следующий день Даниил приехал забрать автомобиль, но его там не оказалось.
Выяснилось, что накануне поздним вечером к стоянке пришел неизвестный мужчина и представился сотрудником фирмы «Premier Cars». Он просто забрал ключи у работников, которые ничего не подозревали.
Мужчина уехал на автомобиле стоимостью около 25 млн рублей в неизвестном направлении. Угонщиком оказался 35-летний дизайнер. Его задержала полиция.
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На следующий день Даниил приехал забрать автомобиль, но его там не оказалось.
Мужчина уехал на автомобиле стоимостью около 25 млн рублей в неизвестном направлении. Угонщиком оказался 35-летний дизайнер. Его задержала полиция.
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Мария Фирсова