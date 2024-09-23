Вандала, разгромившего могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище, задержали

Фото: iStock/dragana991
Молодой человек разрушил могилу Александра Маслякова. Он выдернул крест, переместил фотографии и разбросал цветы. После этого вандал попытался скрыться на самокате, но был задержан. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Сообщается, что охранникам удалось задержать нарушителя. Они вывели его с территории кладбища и дождались прибытия полиции. Затем он был доставлен в отделение.
Отмечается, что данный гражданин является жителем столицы, родился он в 2004 году. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Согласно предварительной информации, молодой человек был под воздействием запрещенных веществ. После допроса его направят на наркотическую экспертизу. На данный момент территория захоронения уже приведена в порядок.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом
В Приморье арестовали экс-зампреда правительства региона
Появились новые детали о фигурантах дела теракта в «Крокусе»
Отмечается, что данный гражданин является жителем столицы, родился он в 2004 году. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Согласно предварительной информации, молодой человек был под воздействием запрещенных веществ. После допроса его направят на наркотическую экспертизу. На данный момент территория захоронения уже приведена в порядок.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом
В Приморье арестовали экс-зампреда правительства региона
Появились новые детали о фигурантах дела теракта в «Крокусе»
Дарья Осипова