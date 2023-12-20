Рядом с телом девушки, погибшей в подмосковном лесу, обнаружили многозначительные находки

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Одежду и вещи изнасилованной Кристины, тело которой было найдено в подмосковном лесу, обнаружили неподалёку от её трупа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в ночь на 19 декабря на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе обнаружили полураздетое тело 27-летней девушки. Её глаза были выколоты, а штаны спущены до колен.
Погибшая проживала со своей 62-летней мамой в Кузьминках. Сейчас следователи пытаются установить маршрут девушки, который она выбрала в тот злополучный день, и установить виновника этого страшного преступления.
Стало известно, что рядом с изуродованным трупом нашли и вещи погибшей. Куртку, стеклянную колбу для курения, закрытую банку энергетика и две шоколадки. Также на снегу были найдены следы крови.
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Погибшая проживала со своей 62-летней мамой в Кузьминках. Сейчас следователи пытаются установить маршрут девушки, который она выбрала в тот злополучный день, и установить виновника этого страшного преступления.
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Евгения Парфентьева