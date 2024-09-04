«Рядом с телом бабушки»: школьница оказалась в заложниках убийцы, но ее спасли благодаря СМС

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12 августа 2021 года 13-летние подруги Лида и Лиза из Тайшета собирались вместе сходить в магазин за школьными принадлежностями, однако так и не встретились. Девочка Лида пыталась дозвониться подруге, но та не отвечала на звонки, сообщения также были непрочитанными. Обеспокоенная школьница сообщила о происходящем своей матери. Позже выяснится, что лишь одно отправленное сообщение спасет жизнь Лизе – заложнице хладнокровного убийцы. О том, что произошло с девочкой и как ей удалось выбраться из запертого дома расскажет редакция «Радио 1».
Обстоятельства пропажи школьницы
Школьные подруги собрались в магазин и договорились встретиться заранее. Однако за несколько минут до встречи подруга Лиды перестала отвечать на звонки.
«Дочка подошла ко мне и сказала, что сообщение осталось непрочитанным. Ей это показалось странным. Я предположила, что Лиза могла остаться помогать бабушке, ведь та воспитывала внучку одна», — рассказывает мама Лиды Наталья.
Без подруги Лида решила не идти в магазин и осталась дома, периодически пытаясь дозвониться Лизе. Однако в ответ слышала лишь короткие гудки, а сообщения оставались непрочитанными. Около семи вечера Лиза наконец ответила. От ее сообщения у Лиды по коже пробежала дрожь.
«Скажи маме, чтобы вызвала полицию, меня держит дома Костя и не пускает. Я не знаю, где баба. Срочно!» — написала девочка.
Убийца запер девочку в доме
Фото: iStock/Paul Gorvett
Мать Лиды быстро отреагировала на сообщение школьницы и вызвала полицию. Затем женщина сразу же отправилась с дочкой к дому, где жила Лиза с бабушкой. У дома царила зловещая тишина: калитка и входная дверь были на замке. Прибывшие на место вызова полицейские обошли здание и заметили движущуюся тень в окне. Это означало, что внутри кто-то есть, хотя замок явно указывал на то, что гостей никто не ждал.
Тогда правоохранители решили сыграть на опережение: сделали вид, что уезжают, а затем снова оглянулись к окну и увидели девочку.
«Это была Лиза, она скрестила ручки на груди, словно молилась, и просила о помощи», — рассказала мать Лиды.
Экипаж поспешил назад и обнаружил запасную дверь с обратной стороны дома. Войдя в жилище, полицейские увидели ужасную сцену: на полу сидел мужчина, обхватив голову руками, а рядом стояла заплаканная Лиза. Рядом с ними лежали трупы бабушки девочки и ее дяди.
Шокированные произошедшим жители Тайшета не могли поверить в произошедшее.
«Хладнокровное убийство родных на глазах у девочки. Она была рядом с телом собственной бабушки, как же страшно», — недоумевали соседи убитой пенсионерки.
Кем оказался похититель школьницы
Оказалось, что убийцей родных девочки оказался трижды судимый за аналогичные преступления местный житель. Он был знаком с дядей Лизы и пришел к нему поговорить. Их беседа длилась несколько часов, сопровождаясь распитием спиртного, после чего гость впал в ярость. Тогда он расправился с пожилой женщиной, своим оппонентом. Что делать с девочкой мужчина на тот момент не решил, поэтому запер ее в доме.
По словам матери Лиды, именно смекалка одноклассницы ее дочери спасла ситуацию. Когда мужчина захватил девочку и потребовал телефон, она обманула его, сказав, что бабушка его отобрала, в то время как мобильный лежал под подушкой.
«Телефон был на беззвучном режиме, и преступник не услышал, как дочь звонила ей весь день. А вечером Лиза попросила его принести воды из кухни. Пока он выходил, она успела отправить смс», — рассказала мать Лиды.
Поступок неравнодушной матери Лиды и самой девочки не остался незамеченным. Полицейские отметили, что, если бы не их быстрая реакция, Лиза могла бы погибнуть. За это мать и дочь получили награду от МВД: им вручили благодарственное письмо, торт и конфеты.
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