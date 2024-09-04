В Подмосковье шесть человек пытались похитить бизнесмена – видео

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В Подмосковье задержали шесть человек по делу о похищении бизнесмена, сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».
Инцидент произошел в конце августа в деревне Грибки, где неизвестные захватили предпринимателя, посадили его в минивэн и скрылись. Мужчину вывезли в Солнечногорский городской округ. Сотрудники Росгвардии нашли его в дачном доме. С заявлением в полицию обратился сын похищенного и вскоре мужчину освободили.
Первоначально были задержаны трое похитителей, а позже еще трое были обнаружены в Химках. Выяснилось, что похищение было организовано дальним родственником бизнесмена из-за финансовых разногласий.
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