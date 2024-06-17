Rzeczpospolita: В Польше исчезли трое осужденных за шпионаж на РФ

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Трое осужденных за шпионаж в пользу РФ пропали в Польше. Как сообщило издание Rzeczpospolita, пропавших осудили еще в конце прошлого года, но никто из них не отбывает наказание. Уточняется, что пропали гражданин Украины Ярослав Б., гражданка Белоруссии Мария М., а также несовершеннолетний Артур М. Им назначили минимальные тюремные сроки от более одного года до полутора лет заключения.
В частности, Ярославу Б. о наказании напомнили в мае, Артура М. должны были доставить в колонию, а Мария М. не пришла на заседание суда о своем условно-досрочном освобождении.
По словам представителя министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжинского, сейчас за шпионаж сидят 12 человек, еще одного должны доставить, а одного разыскивают.
Ранее сообщалось, что Польша выслала россиянина по подозрению в шпионаже на Россию.
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По словам представителя министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжинского, сейчас за шпионаж сидят 12 человек, еще одного должны доставить, а одного разыскивают.
Ранее сообщалось, что Польша выслала россиянина по подозрению в шпионаже на Россию.
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Никита Кротов