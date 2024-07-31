В Санкт-Петербурге пресекли попытку контрабанды 250 тысяч пачек сигарет

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Попытка контрабанды четверти миллиона пачек немаркированных сигарет была пресечена в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили в Фонтанке.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с региональным управлением ФСБ России были задержаны контрабандисты
В Санкт-Петербурге были обнаружены несколько складов с немаркированными сигаретами. Из незаконного оборота было изъято более 1 750 000 пачек немаркированных сигарет стоимостью свыше 60 миллионов рублей.
В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде, приобретении, перевозке и сбыте продукции без маркировки.
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«Сигареты пытались провезти через границу в грузовике с белорусскими номерами, замаскировав под мобильные установки для кондиционирования. Двух подозреваемых задержали в деревне Аннолово. Водитель не только перевозил, но и фасовал сигареты, а потом развозил по точкам сбыта в СПб и Ленобласти. Предполагаемый организатор незаконного бизнеса приобретал и поставлял сигареты», — сообщили в издании.
В Санкт-Петербурге были обнаружены несколько складов с немаркированными сигаретами. Из незаконного оборота было изъято более 1 750 000 пачек немаркированных сигарет стоимостью свыше 60 миллионов рублей.
В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде, приобретении, перевозке и сбыте продукции без маркировки.
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Мира Полтева