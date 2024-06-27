В Коми спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе вагонов с рельсов

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Число жертв крушения поезда на перегоне Инта-1 - Угольный в Республике Коми увеличилось до трёх человек. Спасатели обнаружили тело погибшего в одном из перевернувшихся вагонов.
Как сообщает телеграм-канал Mash, обнаружить его удалось после того, как сотрудники МЧС срезали дверь тамбура. Достать тело пока не удаётся. Для этого потребуется поднять вагон. Специальная техника уже выехала к месту аварии. Специалисты экстренных служб продолжают работы по ликвидации последствий крушения. Движение на участке в настоящее время возобновлено по одному пути.
Инцидент произошёл вечером 26 июня. 9 из 14 вагонов поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. В поезде находились 232 пассажира и 20 работников РЖД. По разным данным пострадали от 20 до 75 человек. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 человек с различными травмами. До настоящего времени было известно о двух погибших.
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Александр Бойцов