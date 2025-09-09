Предпринимателя арестовали по делу о госизмене в Москве

09 сентября 2025, 12:05

ТАСС: бизнесмена Деревянко заключили под стражу по делу о госизмене в Москве

Фото: istockphoto/AMilkin

Мещанский районный суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко по делу о государственной измене. Об этом сообщило 9 сентября агентство ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.