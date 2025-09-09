Предпринимателя арестовали по делу о госизмене в Москве
Мещанский районный суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко по делу о государственной измене. Об этом сообщило 9 сентября агентство ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.
По данным картотеки, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ удовлетворено, решение вступило в силу. Дело рассматривается в закрытом от общественности режиме, включая вопросы меры пресечения, поэтому суд не комментировал подробности.
Ранее в пресс‑службе ФСБ 5 сентября заявляли, что жителя Воронежа задержали по подозрению в государственной измене: ему вменяется оказание финансовой помощи украинским военным в криптовалюте. По статье о государственной измене обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Перед этим стало известно, что депутата Верховной рады задержали на Украине по подозрению в госизмене.
