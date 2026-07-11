«С головы на глаза»: Прогулка на сапе под солнцем повлияла на форму головы россиянина

11 июля 2026, 15:59

SHOT: У новосибирца случился отек головы после прогулки на сапборде под солнцем

Фото: istockphoto/MaskaRad

Житель Новосибирска столкнулся с серьезными последствиями отдыха на воде. Молодой человек получил сильный отек головы после прогулки на сапборде по Обскому морю под интенсивным солнцем, сообщает SHOT.





По словам пострадавшего, он провел на воде около трех часов. После заплыва мужчина нанес на кожу солнцезащитный крем, однако это не помогло избежать термического повреждения. Из-за сильного ожога макушки голова потеряла привычные очертания.





«Глаза тяжело, конечно, открыть... Отек сошел с головы на глаза», — пояснил россиянин.