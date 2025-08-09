Пьяный водитель, который сбил двух девочек на сапборде в Приморье, арестован

09 августа 2025, 06:26

30-летнего мужчину арестовали на 1 месяц 28 суток за наезд на детей в Приморье

Фото: iStock/BrianAJackson

В Приморье задержан мужчина, управлявший гидроциклом в пьяном виде и совершивший наезд на двух несовершеннолетних девочек (12 и 17 лет) на сапборде, одна из пострадавших находится в реанимации .