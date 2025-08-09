Пьяный водитель, который сбил двух девочек на сапборде в Приморье, арестован
В Приморье задержан мужчина, управлявший гидроциклом в пьяном виде и совершивший наезд на двух несовершеннолетних девочек (12 и 17 лет) на сапборде, одна из пострадавших находится в реанимации .
Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, инцидент произошёл 5 августа в акватории бухты Рисовая Японского моря. Заместитель Приморского транспортного прокурора поддержал ходатайство об аресте 30-летнего водителя.
Виновник находился в состоянии опьянения, что подтверждено медицинским освидетельствованием. Младшая пострадавшая с черепно-мозговой травмой и переломом ребер госпитализирована в реанимацию, старшая получила ушибы, — уточнили в ведомстве. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлёкшее тяжкий вред здоровью).
Видео с места ЧП, опубликованное очевидцами, показывает момент столкновения: гидроцикл на большой скорости врезается в сапборд с девочками . Расследование находится на контроле прокуратуры.
