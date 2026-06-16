С мужчины требуют почти миллион рублей после того, как он растил чужую дочь

16 июня 2026, 16:13

Mash: с растившего чужую дочь жителя Башкирии экс-жена потребовала миллион

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Житель Башкирии Маршал узнал, что не является биологическим отцом своей дочери Миланы, спустя два десятилетия после ее рождения. Поводом для неожиданного открытия стал случайный лайк под фотографией девушки в соцсетях — от незнакомого мужчины, пишет Mash.