С мужчины требуют почти миллион рублей после того, как он растил чужую дочь
Житель Башкирии Маршал узнал, что не является биологическим отцом своей дочери Миланы, спустя два десятилетия после ее рождения. Поводом для неожиданного открытия стал случайный лайк под фотографией девушки в соцсетях — от незнакомого мужчины, пишет Mash.
Маршал воспитывал Милану с 2005 года. После развода с супругой Лилией в 2012-м он продолжал обеспечивать дочь: оплачивал обучение, помог получить юридическое образование. Однако со временем общение сошло на нет. Когда отец решил разыскать дочь в интернете, его внимание привлекла реакция постороннего пользователя под ее постом. Начав выяснять обстоятельства, мужчина заподозрил, что ребенок может быть не его.
По словам Маршала, бывшая жена сначала согласилась на ДНК-тест, но затем передумала. Тогда он обратился в суд самостоятельно. В ходе разбирательства Лилия подтвердила: биологическим отцом ее дочери Маршал не является. На основании этого судебные приставы отменили накопившийся долг по алиментам, который к тому моменту достиг 930 тысяч рублей.
Однако точку в деле не поставили. Экс-супруга подала иск уже на действия приставов, требуя восстановить задолженность. Ее позиция: мужчина обязан выплатить почти миллион рублей за содержание ребенка, который, как официально установили, ему не родной.
Дозвониться до Лилии для комментария не удалось. Сама Милана ответила на звонок редакции, но от общения отказалась, сославшись на свою заинтересованность в исходе дела.
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