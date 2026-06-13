Россиянин зарезал жену и напал на дочь
В Оренбургской области завершились поиски мужчины, который после нападения на жену и дочь скрылся с места преступления. Тело россиянина нашли в лесополосе у села Писаревка — он покончил с собой, сообщает «Лента.ру».
Трагедия произошла на почве семейного конфликта: супруг не соглашался на развод и уговаривал жену остаться. Когда между родителями вспыхнула ссора, дочь попыталась заступиться за мать.
В ответ отец нанес женщине смертельные ножевые ранения, а также ранил дочь. Сейчас девушка находится в реанимации, врачи борются за её жизнь.
Ранее мужчина ворвался в чужой дом, зарезал хозяина и ранил ребенка. Подробности в нашем материале.
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