Россиянин зарезал жену и напал на дочь

13 июня 2026, 14:05

Тело зарезавшего жену россиянина нашли под Оренбургом, он совершил суицид

Фото: istockphoto/zoka74

В Оренбургской области завершились поиски мужчины, который после нападения на жену и дочь скрылся с места преступления. Тело россиянина нашли в лесополосе у села Писаревка — он покончил с собой, сообщает «Лента.ру».