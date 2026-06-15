Отец зарезал дочь прямо в полицейском участке за отказ уйти от мужа
В Индии отец зарезал 19-летнюю дочь прямо в полицейском участке за отказ уйти от мужа
В Индии отец зарезал 19-летнюю дочь прямо в здании полицейского участка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Согласно материалу, 18 мая девушка по имени Шивани ушла из дома с соседом Лалитом Вермой. Пара обвенчалась в храме и официально зарегистрировала брак, однако семью молодой жены такие отношения не устраивали. Родители написали заявление на Верму, и полиция начала поиски.
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Когда влюблённых обнаружили в другом штате, их вернули в родной город и доставили в участок для допроса. Парень с девушкой заявили, что поженились по обоюдному согласию, и предъявили все документы. Пока полиция готовила запись показаний, семьи супругов прибыли в участок.
Родители Шивани попытались заставить её вернуться домой, но она отказалась покинуть мужа. Когда разговор накалился, мать схватила Шивани сзади, а отец достал нож и напал на дочь. Она получила ранения в живот, руку и ладонь. Девушку отправили в больницу, но спасти не удалось. Отца погибшей арестовали, полиция возбудила уголовное дело.
Ранее «Радио 1» передавало, что конфликт вокруг подачи воды на сельскохозяйственные угодья в индийском штате Уттаракханд привёл к тому, что толпа забила мужчину до смерти. Семья погибшего отказалась отдавать его тело до тех пор, пока власти не накажут виновников убийства.