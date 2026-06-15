Отец зарезал дочь прямо в полицейском участке за отказ уйти от мужа

15 июня 2026, 06:54

В Индии отец зарезал 19-летнюю дочь прямо в полицейском участке за отказ уйти от мужа

Фото: iStock/rootstocks

В Индии отец зарезал 19-летнюю дочь прямо в здании полицейского участка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.





Согласно материалу, 18 мая девушка по имени Шивани ушла из дома с соседом Лалитом Вермой. Пара обвенчалась в храме и официально зарегистрировала брак, однако семью молодой жены такие отношения не устраивали. Родители написали заявление на Верму, и полиция начала поиски.



