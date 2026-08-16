Число жертв крушения парома в Зимбабве возросло до 72 человек
Число погибших при крушении парома в Зимбабве выросло до 72 человек. Об этом сообщает телеканал ZBC со ссылкой на данные местной полиции.
До этого было известно о 68 жертвах, однако спасательная операция до сих пор продолжается. Точное число пассажиров на борту пока не установили, поскольку детей пускали на судно бесплатно в сопровождении родителей.
Предварительно, на пароме могло находиться более 160 человек, 77 из которых смогли выжить. Трагедия произошла из-за сильного ветра и высоких волн на водохранилище, глубина которого превышает 50 метров.
Ранее сообщалось, что не менее 20 человек стали жертвами мощного землетрясения в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара. Спасатели извлекли тела из-под завалов в районе портового города Маумере. Еще шесть человек пострадали, а двое оказались заблокированы под обломками.
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