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Установлена личность школьницы, бросавшей камни в инвалида

В Приморье нашли школьницу, бросавшую камни в женщину-инвалида
Фото: iStock/blinow61

Полиция установила личность несовершеннолетней, которая вместе с подругой кидала камни в женщину-инвалида во дворе жилого дома в Артеме. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.



Инцидент произошел в субботу и попал на видео. Кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали общественный резонанс. 10-летнюю школьницу доставили в отдел полиции, где опросили в присутствии законных представителей.

Очевидцы рассказали, что пострадавшая является инвалидом с детства, а нападавших было двое. Медики диагностировали у женщины открытую рану головы.

Ранее девочка и ее семья на профилактическом учете не состояли. По факту случившегося проводится проверка, в рамках которой предстоит установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям подростков.

Лидия Пономарева

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