Установлена личность школьницы, бросавшей камни в инвалида

16 августа 2026, 06:18

В Приморье нашли школьницу, бросавшую камни в женщину-инвалида

Фото: iStock/blinow61

Полиция установила личность несовершеннолетней, которая вместе с подругой кидала камни в женщину-инвалида во дворе жилого дома в Артеме. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.