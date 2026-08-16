Установлена личность школьницы, бросавшей камни в инвалида
Полиция установила личность несовершеннолетней, которая вместе с подругой кидала камни в женщину-инвалида во дворе жилого дома в Артеме. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошел в субботу и попал на видео. Кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали общественный резонанс. 10-летнюю школьницу доставили в отдел полиции, где опросили в присутствии законных представителей.
Очевидцы рассказали, что пострадавшая является инвалидом с детства, а нападавших было двое. Медики диагностировали у женщины открытую рану головы.
Ранее девочка и ее семья на профилактическом учете не состояли. По факту случившегося проводится проверка, в рамках которой предстоит установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям подростков.
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