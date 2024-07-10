В Подмосковье пенсионерка провалилась в кабельный колодец

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
62-летняя жительница Волоколамска упала в железобетонный кабельный колодец, её вытащили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок от пострадавшей поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» около полуночи. Женщина рассказала, что пошла покормить бездомных кошек, но по пути домой, пропуская проезжавшую мимо машину, случайно провалилась в открытый люк. Выбраться самостоятельно женщина не могла из-за травмированного колена», — говорится в сообщении.Получившие вызов спасатели прибыли на место и, успокоив пострадавшую, вытащили её на поверхность при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь женщине не потребовалась: так как колодец был неглубоким, пенсионерка отделалась синяками.
Опасное место спасатели оградили сигнальной лентой.
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Лев Каштанов