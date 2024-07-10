Трое из ларца: кто и как похоронил пенсионерку в Смоленске

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Оперативника, следователя и криминалиста подозревают в хищении денег у пенсионерки, скрытом похоронами за ее же счет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По версии следствия, фигуранты могли забрать большую часть средств на похороны себе.
Сообщается, что в прошлом месяце следователь Михаил (все имена изменены), опер Александр, а также судмедэскперт Петр обнаружили бабушку, приехав на вызов. Если судить по телу умершей, ее не стало несколько недель назад.
Троица похоронила женщину по-человечески — помянули, поставили крест, заказали надгробие и отпевание.
Позже о смерти бабушки узнала ее подруга, а когда обратилась в морг, выяснилось, что о ней уже позаботились трое неизвестных. Дело приняло интересный оборот, когда подруга захотела выяснить судьбу накоплений умершей.
Александр, Михаил и Петр в рамках опроса сообщили, что действительно похоронили бабулю на все ее деньги, однако у следователей есть сомнения на этот счет.
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Троица похоронила женщину по-человечески — помянули, поставили крест, заказали надгробие и отпевание.
Позже о смерти бабушки узнала ее подруга, а когда обратилась в морг, выяснилось, что о ней уже позаботились трое неизвестных. Дело приняло интересный оборот, когда подруга захотела выяснить судьбу накоплений умершей.
Александр, Михаил и Петр в рамках опроса сообщили, что действительно похоронили бабулю на все ее деньги, однако у следователей есть сомнения на этот счет.
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Никита Кротов