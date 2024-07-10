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Трое из ларца: кто и как похоронил пенсионерку в Смоленске

Baza: в Смоленске опер, криминалист и следователь похоронили бабушку за ее счет
10 июля 2024, 11:52
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

Оперативника, следователя и криминалиста подозревают в хищении денег у пенсионерки, скрытом похоронами за ее же счет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По версии следствия, фигуранты могли забрать большую часть средств на похороны себе.
Сообщается, что в прошлом месяце следователь Михаил (все имена изменены), опер Александр, а также судмедэскперт Петр обнаружили бабушку, приехав на вызов. Если судить по телу умершей, ее не стало несколько недель назад.

Троица похоронила женщину по-человечески — помянули, поставили крест, заказали надгробие и отпевание.



Позже о смерти бабушки узнала ее подруга, а когда обратилась в морг, выяснилось, что о ней уже позаботились трое неизвестных. Дело приняло интересный оборот, когда подруга захотела выяснить судьбу накоплений умершей.

Александр, Михаил и Петр в рамках опроса сообщили, что действительно похоронили бабулю на все ее деньги, однако у следователей есть сомнения на этот счет.

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#следователи
#новости
#деньги
Стали известны подробности крушения легкомоторника в Башкирии
Пилот разбившегося в Башкирии легкомоторника давал пассажирам порулить
10 июля 2024, 12:35

Фото: istockphoto/SOMATUSCANI

Пилот разбившегося в Башкирии легкомоторного самолета Cessna 172 за тысячу рублей давал порулить пассажирам. Об этом сообщает Telegram-канал «112», ссылаясь на одного из клиентов авиатора.
По его словам, командир воздушного судна (КВС) передал ему управление во время прогулочного полета при сильном ветре, а сам залез в гаджет.

Пассажир не мог управлять судном и уж тем более у него не было летных прав. Кроме того, пассажиры паниковали от фигур пилотажа, выполняемых КВС.

Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета в Башкирии, неподалеку от населенного пункта Камское Устье. Три человека погибли, включая ребенка, один пострадал.

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#башкирия
#новости
#самолёты
#крушение
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В Москве завербованный ГУР мужчина хотел взорвать трёх высокопоставленных военных МО РФ
ФСБ предотвратила теракт против трех высокопоставленных военных в Москве
10 июля 2024, 11:23

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ предотвратила попытку украинской разведки подорвать трех высокопоставленных российских офицеров. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в городе Москве», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что был задержан 30-летний россиянин, которого завербовала украинская разведка. С помощью курьерской доставки мужчина отправил по трем адресам проживания руководителей подразделений Минобороны мощные бомбы, замаскированные под подарки. Взорвать их планировалось после отчетов курьеров о доставке посылок.

По словам преступника, его завербовали в мае и пообещали денежное вознаграждение за выполнение задания. Сейчас спецслужбы продолжают расследование по этому делу.

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#расследование
#минобороны
#разведка
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В Санкт-Петербурге и Ленобласти осквернили могилы участников СВО
10 июля 2024, 11:20

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников спецоперации. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».
Уточняется, что во вторник, 9 июля, в полицию обратилась 54-летняя жительница Петербурга, которая заявила, что на могиле ее мужа на Смоленском кладбище сожгли венки. По данному случаю в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подобный инцидент также произошел в Отрадном Ленинградской области. 50-летняя россиянка заявила, что в период с 8 по 9 июля неизвестные разгромили могилу ее сына на кладбище в деревне Горы. Уточняется, что преступники вырвали могильный крест, сломали ограду и совершили иные вредоносные действия.

Полицейские обнаружили на месте происшествия окурки от сигарет и банку энергетика.

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#сво
#солдаты
#военные
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112: При крушении легкомоторного самолета в Башкирии погибли три человека
10 июля 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Три человека погибли, еще один пострадал в результате крушения легкомоторного самолета в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что прогулочный «Cessna-172» упал неподалеку от палаточного лагеря, рядом с поселком Камское Устье, а затем произошло возгорание. Сейчас выясняются причины трагедии. На месте работают оперативные службы.

В конце июня пассажирский лайнер выбросило на газон после приземления в Екатеринбурге. Сообщалось, что при происшествии пострадавших не было, а лайнер не был поврежден. Пассажиров успешно доставили в терминал и выдали багаж. Авиагавань тогда ограничила прием воздушных судов, на запасные аэродромы направились три рейса.

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#башкирия
#новости
#самолёты
#россия
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Директор гимназии в Дагестане устроил самосуд над пятиклассниками за мат
10 июля 2024, 10:29

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В Дагестане директор гимназии несколько раз ударил двух пятиклассников за то, что они матерились в школе. Об этом пишет Mash Gor.
Согласно сообщению, два пятиклассника ругались матом во время урока. Две одноклассницы матерщинников рассказали об этом учителю, после чего все четверо детей оказались в кабинете директора.

Мужчина отругал детей, после чего заставил извиняться, а после столкнул мальчиков лбами и несколько раз ударил обоих по лицу, разбив одному из них губу.

Ученик испугался и не стал рассказывать об этом родителям и объяснил травму тем, что упал, однако правда все же вскрылась. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга. Сам директор вину свою отрицает и утверждает, что детей он не трогал. Однако суд мужчине не поверил и приговорил его к четырём годам условно и запретил занимать административные должности.

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#школьница
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ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске
10 июля 2024, 10:17

Фото: iStock/Diy13

ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что сотрудник разведки Украины связался со служащим на крейсере военным ВС России и предложил ему устроить теракт. Злоумышленник обещал российскому военнослужащему обеспечить выезд за границу по поддельным документам и выплатить крупное вознаграждение. После чего последовали угрозы привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям, если россиянин не согласится.

Офицер сообщил об этом предложении российским органам безопасности. Далее спецслужбы вели оперативную игру с оппонентами в Киеве.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу.

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#фсб
#украина
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Школьница пыталась напугать мать суицидом и вывалилась из окна
Школьница пыталась напугать мать суицидом и вывалилась из окна в Ивантеевке
10 июля 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Школьница выпала из окна в подмосковной Ивантеевке после ссоры с матерью. Как сообщает Telegram-канал SHOT, девочка хотела напугать маму суицидом, когда та стала ее ругать за безделье и постоянное использование телефона. Подросток убежала в комнату, поскольку у нее забрали гаджет. Вскочив на подоконник, она не удержалась и сорвалась.
В результате произошедшего у 15-летней восьмиклассницы закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение, перелом тазовых костей, закрытый перелом левой руки со множеством ушибов.

Медикам пациентка объяснила, что таким образом хотела лишь поманипулировать мамой, а причинить себе вред у нее не было умысла.

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#новости подмосковья
#дети
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Квартиру известной певицы обстреляли в Москве
МК: сосед обстрелял квартиру певицы Дианы Гурцкой в центре Москвы
10 июля 2024, 09:57

Фото: iStock/Shutter2U

Сосед обстрелял из пневматического оружия квартиру эстрадной певицы Дианы Гурцкой в центре Москвы. Об этом информирует mk.ru.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После происшествия певица написала заявление в ОМВД по району Хамовники.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность преступника. Им оказался житель соседнего дома.

По предварительным данным, мужчина не хотел намеренно обстреливать квартиру исполнительницы, а вел огонь не прицельно и попал в ее квартиру случайно.

Ранее сообщалось, что чихуахуа, технику и деньги вынес неизвестный из квартиры инспектора ФСИН в Петербурге. Инцидент случился на первом этаже дома на Гвардейской.

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Число госпитализированных после отравления в лагере «Чагытай» увеличилось до 47
10 июля 2024, 09:46

Фото: iStock/sudok1

Число госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве увеличилось до 47 человек. Такие данные привёл министр здравоохранения республики Анатолий Югай.
«С заместителем председателя правительства Орланом Денек-ооловичем Сарыгларом навестили сегодня утром детей, попавших в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря "Чагытай". Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение», — написал Югай в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что девочка, которую поместили в реанимационное отделение, уже чувствует себя намного лучше. По словам министра, на сегодняшний день в больницах находятся 46 детей и один воспитатель.

Напомним, во вторник, 9 июля, стало известно, что в детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников. По информации СМИ, дети отравились в летнем лагере «Чагытай» Тандинского района. После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице.

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