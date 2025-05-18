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США официально признали взрыв в Калифорнии терактом

ФБР: взрыв автомобиля в Палм-Спрингс был преднамеренным терактом
Фото: iStock/Michelle Brittain

Фото: iStock/Michelle Brittain

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало терактом взрыв автомобиля возле клиники репродуктивной медицины в Палм-Спрингс (Калифорния). Об этом сообщил помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом CBS News.
«Это преднамеренный террористический акт. В ходе расследования мы выясним, был ли это международный или внутренний терроризм», — заявил он.
Личность подозреваемого не разглашается, чтобы не помешать расследованию.

Инцидент произошёл ранее в субботу: автомобиль с бомбой взорвался рядом с клиникой, в результате чего погиб один человек и не менее четырёх получили ранения. Взрыв был столь мощным, что его ощутили даже люди, которые находились в нескольких километрах от авто.

Также в ночь с 17 на 18 мая «Радио 1» передавало, что парусное судно ВМС Мексики, на котором находилось около 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Сейчас экстренные службы проверяют воды реки Ист-Ривер на предмет возможных выпавших за борт.

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#сша
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#взрыв
#человек
#инцидент
NYP: Парусник ВМС Мексики с 200 людьми врезался в Бруклинский мост Нью-Йорка
18 мая 2025, 05:17

Фото: iStock/SCM Jeans

Парусное судно ВМС Мексики, на котором находилось около 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post.
Инцидент произошёл в субботу вечером, когда мачта корабля задела конструкцию моста и сломалась, один из ее обломков повалился на палубу. На борту находилось примерно 200 человек. Сейчас экстренные службы проверяют воды реки Ист-Ривер на предмет возможных выпавших за борт.

Точное число пострадавших не раскрывается, но известно, что часть экипажа находится в тяжёлом состоянии.

Судно прибыло в Нью-Йорк с «миссией дружбы и мира» в рамках кругосветного путешествия и должно было участвовать в международном параде парусников в 2026 году в честь 250-летия США.

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#судно
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#инцидент
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В Москве арестовали экс-главу Binance в СНГ Смеркиса
Mash: суд в Москве арестовал сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса
18 мая 2025, 03:09

Фото: iStock/undefined undefined

Сооснователь крипто-игры Blum для Telegram Владимир Смеркис арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Смеркис, ранее занимавшийся развитием биржи Binance в СНГ, был заключён под стражу 16 мая. По данным канала, арест может быть связан с проектами 2017–2018 годов (The Token Fund и Tokenbox), где клиенты потеряли не менее 15 млн долларов.

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Крипто-игра Blum, запущенная после ухода Смеркиса из Binance, позиционировалась как аналог Hamster Kombat. Пользователям обещали заработок через внутриигровые токены, требовалось всего лишь «играть».

Однако обещанный запуск токена так и не состоялся, а накануне ареста Смеркиса 16 мая появилась информация, что он покинул свой пост.

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Бьюти-блогера с миллионами подписчиков Владоса Мироса задержали силовики
#арест
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#клиенты
#игры
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Четыре человека погибли при ДТП на трассе М-8 в Подмосковье
В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с фурой и автобусом на трассе М-8
18 мая 2025, 01:28

Фото: Telegram @mosoblproc

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса Mercedes на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своём Telegram-канале.
Авария произошла на 87-м километре автодороги около 14:30 в субботу.

По данным МВД, водитель и ещё один пассажир микроавтобуса госпитализированы с травмами.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц по неосторожности. Прокуратура взяла расследование под контроль.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса (Владислава Мирова) во время его выступления в клубе Department 57. У Владоса почти 2 миллиона подписчиков в соцсетях. Оперативники также забрали подругу блогера, хореографа Анастасию Лукину.

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Бьюти-блогера с миллионами подписчиков Владоса Мироса задержали силовики
18 мая 2025, 00:58

Владос Мирос (Фото: Instagram* @vladosmiros)

В Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса (Владислава Мирова) во время его выступления в клубе Department 57. Оперативники также забрали подругу блогера, хореографа Анастасию Лукину. Информацию передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Канал ссылается на слова очевидцев и видео с места происшествия, которое сняли люди. По их словам, силовики провели облаву в заведении на Конногвардейском бульваре и увезли блогера вместе с его подругой.

Уточняется, что некоторые из силовиков были в жилетках центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации).

Владос Мирос (Фото: Instagram* @vladosmiros)

Причины задержания Владислава и Анастасии на данный момент неизвестны. Однако других посетителей клуба «облава» не коснулась, хотя новых посетителей внутрь практически не пускают.



«Просто к стенке всех поставили, без жести. Все уже ушли. Сфоткали всех с паспортами, его забрали», — сообщил очевидец.
Владос Мирос имеет более 1,8 млн подписчиков в соцсетях. При этом блог — не единственный способ дохода парня. В 2020 году он руководил тремя салонами женской одежды. Сейчас он пробует себя в качестве диджея, выступая в клубах Москвы и Санкт-Петербурга.

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В Калифорнии прогремел мощный взрыв, есть жертвы
NBC: псле мощного взрыва автомобиля в Палм-Спрингсе погиб один человек
18 мая 2025, 00:40

Фото: iStock/GummyBone

Как минимум один человек погиб в результате взрыва автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Власти курортного города подтвердили факт инцидента, но не раскрыли деталей, отметив лишь, что взрыв был очень сильным и повредил несколько близлежащих предприятий.

«Там был мощный взрыв», — передал источник канала.
Уточняется, что взрыв ощутили даже люди, которые находились в нескольких километрах от авто. Личность погибшего пока не установлена.

На месте работают экстренные службы, расследующие обстоятельства взрыва. Официальные заявления пока ограничиваются подтверждением факта ЧП без указания возможных версий или подозреваемых.

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