США официально признали взрыв в Калифорнии терактом

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало терактом взрыв автомобиля возле клиники репродуктивной медицины в Палм-Спрингс (Калифорния). Об этом сообщил помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом CBS News.
«Это преднамеренный террористический акт. В ходе расследования мы выясним, был ли это международный или внутренний терроризм», — заявил он.Личность подозреваемого не разглашается, чтобы не помешать расследованию.
Инцидент произошёл ранее в субботу: автомобиль с бомбой взорвался рядом с клиникой, в результате чего погиб один человек и не менее четырёх получили ранения. Взрыв был столь мощным, что его ощутили даже люди, которые находились в нескольких километрах от авто.
Также в ночь с 17 на 18 мая «Радио 1» передавало, что парусное судно ВМС Мексики, на котором находилось около 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Сейчас экстренные службы проверяют воды реки Ист-Ривер на предмет возможных выпавших за борт.
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Мария Моисеева