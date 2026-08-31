С убившего девятилетнего мальчика в Петербурге Жилкина потребовали компенсацию

31 августа 2026, 16:37

Семья убитого Жилкиным в Петербурге мальчика Паши потребовала с него компенсацию

Фото: istockphoto/AMilkin

В Ленинградском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летнего уроженца Луганской области Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве и насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика. Второе заседание по делу запланировали на понедельник, процесс проходит в закрытом режиме, пишет ТАСС.