С убившего девятилетнего мальчика в Петербурге Жилкина потребовали компенсацию
В Ленинградском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летнего уроженца Луганской области Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве и насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика. Второе заседание по делу запланировали на понедельник, процесс проходит в закрытом режиме, пишет ТАСС.
Семья погибшего ребенка заявила гражданский иск к фигуранту. Как сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы пострадавшей стороны, суд принял иск к рассмотрению по уголовному делу. Истцы требуют компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, причиненного в результате трагедии.
Адвокат отказался называть запрашиваемую сумму, подчеркнув, что никакие деньги не могут соизмеряться с гибелью ребенка. По его словам, для семьи важнее всего установление всех обстоятельств произошедшего и справедливое решение, а гражданский иск является лишь предусмотренной законом процедурой защиты прав потерпевших.
Согласно материалам следствия, преступление совершалось в конце января. Останки обнаружили в ночь на 3 февраля.
Жилкина задержали в начале февраля, и с тех пор он находится под стражей. На допросе фигурант признался в убийстве и указал место сокрытия тела. При обыске у него изъяли большое количество порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. В случае доказательства вины Жилкину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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