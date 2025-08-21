С застрявшей на пике Победы россиянки хотят взыскать миллионы за спасение
С российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, намерены взыскать часть расходов на спасательную операцию, сообщает Telegram‑канал Mash.
По данным издания, если не удастся эвакуировать женщину живой, с покрытием затрат могут попытаться обратиться к её 27‑летнему сыну. Общая сумма затрат оценивается примерно в $60 тыс. (около 4,8 млн рублей), причем имеющаяся страховка покрывает лишь порядка $35 тыс. (примерно 2,8 млн рублей).
Перед восхождением Наговицына оформила только базовую страховку. Изначально в группе должно было быть шесть человек, но до начала восхождения двое отказались; в итоге на маршруте остались сама Наговицына, её напарник Роман, а также немец и итальянец, которые пытались ей помочь.
На помощь отправились добровольцы от турфирмы: профессиональные спасатели добирались до места почти двое суток и в четверг, 21 августа, достигли отметки 5,8 тыс. метров — до точки, где находится альпинистка, оставалось около 1,4 тыс. метров. Ранее подруга Наговицыной заявляла, что Наталья шла на пик с недавней травмой — около полугода назад она уже ломала ногу.
Читайте также: