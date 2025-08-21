С застрявшей на пике Победы россиянки хотят взыскать миллионы за спасение

21 августа 2025, 20:22

Mash: С альпинистки Наговицыной хотят частично взыскать деньги за спасение

Фото: istockphoto/yanik88

С российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, намерены взыскать часть расходов на спасательную операцию, сообщает Telegram‑канал Mash.