В КБР спасли потерявшихся альпинистов из ЛНР

20 августа 2025, 22:42

МЧС: В Кабардино-Балкарии спустили с гор двоих потерявшихся альпинистов из ЛНР

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Спасатели экстренно вывели вниз двух альпинистов из Луганска, которые не выходили на связь в горах Черекского района Кабардино‑Балкарии, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.