В КБР спасли потерявшихся альпинистов из ЛНР
Спасатели экстренно вывели вниз двух альпинистов из Луганска, которые не выходили на связь в горах Черекского района Кабардино‑Балкарии, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Ранее ведомство уточняло, что на высоте около 4 тысяч метров, в верховьях ущелья Безенги, двое туристов шли по маршруту и пропустили несколько сеансов связи с альплагерем. Утром спасатели на вертолете установили, что альпинисты живы и спускаются по альтернативному пути. Три спасателя из альплагеря «Безенги» встретили их пешком. Поисково‑спасательные работы в Черекском районе завершены: МЧС помогло группе добраться до альплагеря, дальнейшей помощи туристы не приняли.
Ранее стало известно, что на помощь российской альпинистке Наталье Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы в Киргизии, направлена команда из восьми спасателей, передает ТАСС со ссылкой на источник в местном МЧС. Спасатели уже достигли отметки 5 000 метров и должны пройти ещё около 2 200 метров.
Даже при благоприятном развитии событий эвакуация может занять 6–8 дней — операция осложняется большой высотой и тяжёлыми погодными условиями.
