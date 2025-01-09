SABC News: в ЮАР задержан внук Нельсона Манделы за угон автомобиля

Нельсон Мандела (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
В ЮАР задержан внук экс-президента страны Нельсона Манделы по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщает SABC News.
«Пятеро подозреваемых, включая внука Манделы, задержаны за угон автомобиля», — рассказали полицейские телеканалу.В сообщении указывается, что украденный автомобиль был найден в бывшем доме Манделы в Йоханнесбурге. К тому же внука экс-президента вместе с сообщниками обвиняют в незаконном хранении оружия.
Нельсон Мандела известен как один из лидеров Африканского национального конгресса и борцом против апартеида. В процессе своей карьеры он 27 лет отсидел в колонии. Также Мандела удостоен Нобелевской премии мира и является первым чернокожим президентом в истории ЮАР.
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