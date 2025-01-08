В Индии 17 человек пострадали после нападения на толпу разъярённого слона

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В индийском штате Керала разъярённый слон напал на толпу посетителей фестиваля. В результате различные травмы получили 17 человек.
Инцидент произошёл во время ежегодного фестиваля около мечети в районе Малаппурам, сообщает телеканал NDTV. В празднике принимали участие пять слонов, украшенных цветами и золотыми пластинами внезапно одно из животных начало волноваться. Затем слон набросился на людей. Одного из гостей слон схватил хоботом за ногу и отбросил далеко в сторону.
Погонщики более двух часов пытались успокоить агрессивное животное. В конце концов его удалось заковать в цепи. В результате пострадали 17 человек, состояние одного из них оценивается как критическое. Основные травмы люди получили из-за возникшей паники и давки. Что именно вызвало агрессию со стороны слона, пока не установлено.
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Александр Бойцов