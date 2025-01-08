Al Arabiya: боевики «Боко Харам» напали на президентский дворец в Чаде

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В Чаде боевики «Боко Харам» совершили нападение на президентский дворец в Нджамене. Об этом сообщает Al Arabiya.
«В результате нападения «Боко Харам» около президентского дворца в Чаде есть погибшие и раненые», — рассказал источник телеканала.
Сейчас дворец находится под контролем правительственных войск. Отмечается, что в момент нападения президент Чада Махамат Идрис Деби находился на территории дворца. В результате вооруженного столкновения есть погибшие и раненые.
«Боко Харам» является террористической группировкой из Нигерии, находящейся под контролем «Исламского государства»*. Она стала известна в 2002 году и занималась похищением и убийством людей.
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Иван Мусатов