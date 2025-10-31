Двое мужчин с оружием напали на таксиста в российском регионе

31 октября 2025, 15:23

В Назрани задержали двоих мужчин, напавших с пистолетом на таксиста

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Назрани задержали двоих мужчин, ограбивших таксиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике в своем телеграм-канале.