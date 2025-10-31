Двое мужчин с оружием напали на таксиста в российском регионе
В Назрани задержали двоих мужчин, ограбивших таксиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 30 октября ориентировочно в 04:30 в центре города. Двое неизвестных, сев в автомобиль «Лада Приора», наставили на водителя пистолет и отобрали деньги с телефоном.
Полицейские быстро вычислили подозреваемых — ими оказались жители соседней республики 35 и 36 лет. При обыске у них изъяли оружие, которым они угрожали, и 14 патронов к нему, а также похищенный гаджет. Злоумышленникам вменили статью 162 УК: «Разбой».
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали пассажира такси, напавшего с ножом на водителя.
