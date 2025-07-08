«В кафе ходили!»: Житель Пензы выбежал на дорогу, чтобы спасти семейство уток
Житель Пензы выбежал на дорогу, чтобы спасти семейство уток
Житель Пензы спас семейство уток, выбежав на дорогу. Видео инцидента опубликовано в соцсетях. На нем мужчина оживленно машет руками, призывая водителей ехать помедленней.
В результате несколько автомобилей остановились, а пернатые тихонько переходят проезжую часть.
«Опять эти утята, похоже, в кафе ходили!» — сказано в описании к видео.По информации местных СМИ, все произошло в пензенском микрорайоне Дальнее Арбеково. Накануне очевидцы запечатлели жирненького бобра в Калининградской области, который строил плотину в Зеленоградске. Животное застали «за ужином», в качестве которого выступила молодая ива. За кадром были слышны предупреждения о том, что дерево может упасть.