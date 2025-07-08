«В кафе ходили!»: Житель Пензы выбежал на дорогу, чтобы спасти семейство уток

08 июля 2025, 22:09

Житель Пензы выбежал на дорогу, чтобы спасти семейство уток

Фото: istockphoto/kulkann

Житель Пензы спас семейство уток, выбежав на дорогу. Видео инцидента опубликовано в соцсетях. На нем мужчина оживленно машет руками, призывая водителей ехать помедленней.





В результате несколько автомобилей остановились, а пернатые тихонько переходят проезжую часть.



