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Сахалинским старшеклассникам показали видео аборта

27 сентября 2024, 15:45
Фото: istockphoto/tiero

Фото: istockphoto/tiero

В одной из сахалинских школ старшеклассникам показали видео аборта крупным планом. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», все происходило в рамках лекции на тему об «опасности прерывания беременности».
По данным журналистов, учеников посадили в зал, не предупредив заранее о мероприятии.

«Показывали документальный фильм, о том, сколько абортов происходит в России каждый час и каждую минуту. Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной», — прокомментировал один из присутствующих в зале старшеклассников.


Отмечено, что большая часть зрителей закрыла глаза, чтобы не видеть происходящего на записи.

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#дети
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#скандал
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Росгвардейцы помогли задержать производителя наркотиков в Подмосковье — видео
27 сентября 2024, 15:37

В Серпухове задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, который организовал в доме лабораторию по производству мефедрона, в задержании приняли участие полицейские и бойцы ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
«В арендованном задержанном доме, а также в гараже было обнаружено и изъято оборудование и материалы для производства наркотиков, а также пластиковая ёмкость с мефедроном и 58 свёртков с таким же содержимым», — говорится в сообщении.
Против задержанного заведено уголовное дело. Исследование изъятых материалов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 13-летняя девочка забеременела от своего деда, ранее судимого за изнасилование. Подробности — в материале «Радио 1».

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В окрестностях Балашихи тушат три лесных пожара
27 сентября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сразу три пожара вспыхнули в лесах на территории городского округа Балашиха в пятницу, 27 сентября, в тушении участвуют более 40 человек, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Погодная ситуация очень сложная: сушь и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня. На тушение этих пожаров мы уже привлекли 19 единиц техники и 41 человек из лесопожарных формирований. При необходимости эта группировка будет наращиваться», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Отмечается, что причиной всех лесных пожаров в Балашихе являются действия человека.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, в регионе предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#балашиха
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#лесные пожары
#московская область
#подмосковье
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В Кемеровской области задержан мужчина за изнасилование собственной внучки
Девочка-подросток забеременела от собственного деда в Кузбассе
27 сентября 2024, 13:23

Фото: iStock/Yingko

В Кузбассе 13-летняя девочка забеременела от своего деда, ранее судимого за изнасилование. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Следственный комитет.
По данным издания, о беременности 13-летней девочки с признаками ментального расстройства стало известно после посещения врача. Сейчас она находится на восьмом месяце. По словам подростка, весной она гостила у бабушки с дедушкой. Ночью дедушка лег к ней и «что-то делал».

Сейчас 57-летний мужчина задержан и находится в СИЗО, он подозревается в изнасиловании внучки. Кроме того, известно, что ранее мужчина был судим за изнасилование, хулиганство и кражу.

«Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СК Кузбасса.

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Найденную в Балаково женщину с перерезанным горлом заказала жена любовника
112: Убитую в Балаково предпринимательницу заказала жена любовника
27 сентября 2024, 13:15

Фото: Следственный комитет

В заказном убийстве предпринимательницы из Балакова, которую нашли с перерезанным горлом в Саратовской области, подозревают супругу любовника женщины.
По предварительным данным, к убийству причастна 54-летняя Светлана, которая и заказала соперницу. Женщину задержали следователи, сообщает Telegram-канал 112.

47-летнюю владелицу салона красоты, сети магазинов и клининговой компании похитили на парковке в день ее рождения, 22 сентября. А 25 сентября в брошенной в лесу машине нашли тело Натальи Алешниковой с перерезанным горлом.

Сообщается, что следователи вышли супругу бывшего соседа женщины. Светлане должны вскоре предъявить обвинение и отправить под стражу. Исполнителей заказного убийства пока не нашли.

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Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал важное признание
Глава красноярской семьи: дом плохо проветрили после обработки дихлофосом
27 сентября 2024, 12:53

Фото: istockphoto/blinow61

Глава отравившейся под Красноярском семьи заявил, что после обработки дихлофосом помещение нормально не проветривалось. По словам отца, открыта была только форточка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.

Ранее в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что приоритетной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм компонентов неизвестного инсектицида.

До этого стало известно, что ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Мужчина был задержан полицией после того, как в его квартире нашли 26 мертвых девочек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семья
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#ск
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Подростков, из-за которых сгорел запертый в сарае ребенок, отправили в закрытую спецшколу
Детей, из-за которых сгорел пятиклассник, отправили в закрытую спецшколу
27 сентября 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Carmen Hauser

Подростков, из-за которых сгорел запертый в сарае мальчик, спустя год отправили в закрытую спецшколу. 11-летний ребенок погиб 19 мая 2023 года, когда поджег дверь, чтобы выбраться из сарая, но задохнулся и сгорел за живо.
Детская шалость обернулась трагедией в поселке Дубовая Роща Московской области, где гуляли школьники. Между мальчиками случился конфликт, и пятиклассники заперли товарища в сарае. Ребенок решил поджечь спичками дверь, а после выбить. Но огонь быстро охватил весь сарай, мальчик погиб. Товарищи пытались позвать на помощь взрослых, но безуспешно.

Тогда СК возбудил дело по двум статьям — убийство и незаконное лишение свободы. После дело переквалифицировали в несчастный случай. Самим подросткам на тот момент было по 13 лет, что ниже возраста уголовной ответственности в России.
«Чтобы школьники не остались совсем безнаказанными, депутат Госдумы Артём Метелев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проконтролировать дальнейший процесс», — сообщает Baza.

Спустя год, после обращения МВД в суд, подростков отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Школьники проведут там три года.

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Три российских самолета с людьми на борту получили сигналы об угрозе уничтожения
«Авиаторщина»: три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения
27 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/Sitikka

Три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения. Об этом информирует Telegram-канал «Авиаторщина».
Сообщается, что инцидент произошел вчера днем. Российские пилоты, находясь в полете над южными регионами страны, получили предупреждение на английском языке о необходимости покинуть воздушное пространство запретной зоны, иначе самолеты будут уничтожены.

Экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» первым сообщил диспетчерам о произошедшем. Самолет летел из Санкт-Петербурга и заходил на посадку в аэропорт Владикавказа.

После этого аналогичное предупреждение получили пилоты «Азимута», которые направлялись из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.

Все самолеты совершили благополучную посадку. Информация о случившемся была передана в правоохранительные органы для последующего разбирательства.

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#инцидент
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Появилось фото с места крушения вертолёта в Архангельской области
27 сентября 2024, 12:13

Фото: istockphoto/MMADIA

В Архангельской области потерпел крушение частный четырёхместный вертолёт Robinson 44. Два человека, находившиеся на борту, погибли.
Телеграм-канал «112» опубликовал фотографии с места падения воздушной машины. На борту вертолёта находились местный бизнесмен Алексей Семёнов и депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин. Товарищи отправились на рыбалку. Возвращаясь, они вылетели из деревни Бычье в посёлок Карандашевская, сообщив родным, что будут дома через три часа. Больше они на связь не выходили.

Когда Семёнов и Сметанин не прибыли в указанное время, родственники запаниковали, но сразу сообщить в экстренные службы не решились, так как полёт не был согласован, а вертолёт, принадлежащий депутату, не был приписан ни к одному из аэродромов. Поиски пропавших начались только через сутки. Рухнувший вертолёт был найден в болотистой местности в пять километрах от Бычьего. Обломки удалось обнаружить с воздуха.







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На шерсти погибшего в семье с отравившимися детьми котенка нашли инсектицид
СК: на шерсти погибшего кота семьи с отравившимися детьми нашли инсектицид
27 сентября 2024, 11:49

Фото: сайт СК РФ

На шерсти мертвого котенка семьи, где погибли от отравления дети в Красноярском крае, нашли следы неизвестного средства от насекомых. О результатах лабораторного анализа сообщил 27 сентября Следком по Красноярскому краю и Хакасии.
«Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов. По предварительным данным, уже на шерсти котёнка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — говорится в заявлении ГСУ СК.

Ранее сообщалось, что в пельменях и курице химикаты не нашли. В организме у погибших детей в поселке Красная Сопка обнаружили элементы неизвестного инсектицида. Из магазина, где семья покупала продукты, изъяли средство от насекомых.

Сейчас следствие ждет результаты других экспертиз.

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