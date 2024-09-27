Сахалинским старшеклассникам показали видео аборта

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В одной из сахалинских школ старшеклассникам показали видео аборта крупным планом. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», все происходило в рамках лекции на тему об «опасности прерывания беременности».
По данным журналистов, учеников посадили в зал, не предупредив заранее о мероприятии.
Отмечено, что большая часть зрителей закрыла глаза, чтобы не видеть происходящего на записи.
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«Показывали документальный фильм, о том, сколько абортов происходит в России каждый час и каждую минуту. Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной», — прокомментировал один из присутствующих в зале старшеклассников.
Отмечено, что большая часть зрителей закрыла глаза, чтобы не видеть происходящего на записи.
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Никита Кротов