Сахненко: Под ударом ВСУ по Лисичанску погибли депутаты Тростянский и Жушма

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В результате украинского удара по городу Лисичанску погибли два депутата – Артём Тростянский и Иван Жушма, об этом сообщил глава города Эдуард Сахненко в Telegram-канале.
Напомним, 3 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Лисичанску в Луганской Народной Республике. Один из снарядов попал в здание пекарня, в котором в этот момент находилось большое количество людей. В результате — погибли 28 человек. 4 февраля на территории республики был объявлен днём траура по погибшим в пекарне гражданам.
Он также выразил свои соболезнования родным и близким жертвам украинского обстрела.
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«В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов – Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма», — написал Сахненко.
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Евгения Парфентьева