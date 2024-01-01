Сотрудники немецкого телеканала оказались под обстрелом в отеле Харькова

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev
Сотрудники и переводчица телеканала ZDF оказались под обстрелом в Харькове.
Они располагались в отеле «Харьков Палас» во время российского удара. Он был нанесен по иностранным наемникам и офицерам Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ.
По данным телеканала, пострадала переводчица. Она получила переломы. В холле отеля она сломала ребро и три позвонка, сообщает корреспондент ZDF Алисия Юнг.
«Чудом мы все выжили: трое из нас на пятом этаже, коллега в холле и коллега, который в момент удара находился на 11 этаже», —говорит журналистка.
Ранее сообщалось, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что в воскресенье, 31 декабря, из реактивной ракеты залпового огня по Донецку было выпущено 20 ракет.
Читайте также:
ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО после Нового года
Путин поздравил командующих группировками войск ВС РФ, участвующих в СВО
Уклонистам будут вручать повестки на блокпостах в Киевской области
По данным телеканала, пострадала переводчица. Она получила переломы. В холле отеля она сломала ребро и три позвонка, сообщает корреспондент ZDF Алисия Юнг.
Ранее сообщалось, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что в воскресенье, 31 декабря, из реактивной ракеты залпового огня по Донецку было выпущено 20 ракет.
Читайте также:
ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО после Нового года
Путин поздравил командующих группировками войск ВС РФ, участвующих в СВО
Уклонистам будут вручать повестки на блокпостах в Киевской области
Мария Фирсова