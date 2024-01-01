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Сотрудники немецкого телеканала оказались под обстрелом в отеле Харькова

Сотрудники и переводчик телеканала ZDF оказались под обстрелом в Харькове
01 января 2024, 08:27
Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Сотрудники и переводчица телеканала ZDF оказались под обстрелом в Харькове.
Они располагались в отеле «Харьков Палас» во время российского удара. Он был нанесен по иностранным наемникам и офицерам Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ.

По данным телеканала, пострадала переводчица. Она получила переломы. В холле отеля она сломала ребро и три позвонка, сообщает корреспондент ZDF Алисия Юнг.


«Чудом мы все выжили: трое из нас на пятом этаже, коллега в холле и коллега, который в момент удара находился на 11 этаже», —говорит журналистка.

Ранее сообщалось, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Телеграм-канале.

В публикации говорится, что в воскресенье, 31 декабря, из реактивной ракеты залпового огня по Донецку было выпущено 20 ракет.

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#украина
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На краснолиманском направлении военные поразили живую силу и бронетехнику ВСУ
01 января 2024, 08:38

Фото: iStock/Alex Kochev

В Минобороны сообщили, что после ударов экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей. Затем они вернулись на аэродром базирования.
ТАСС сообщает, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удары по живой силе и легкобронированной технике ВСУ на краснолиманском направлении.

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атаку производили с кабрированием на предельно малой высоте. В докладе передового авиационного наводчика указано, что все указанные цели успешно поразили. Полет состоялся в штатном режиме, без происшествий.

Пилот Су-25 с позывным Малой сообщил, что полет проходил с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника.

«Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. Поставленные боевые цели были выполнены. Победа будет за нами», - сообщил Малой.
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#всу
#украина
#новости
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При обстреле Донецка погибли три человека, семь ранены
01 января 2024, 01:57

Фото: iStock/Motortion

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь. Об этом пишут РИА Новости.
«По предварительной информации, на данный момент семь раненых», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО после Нового года
01 января 2024, 00:45

Фото: iStock/RamonCast

После Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что в воскресенье, 31 декабря, из реактивной ракеты залпового огня по Донецку было выпущено 20 ракет.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк: выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#город
#обстрел
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#ракеты
#воздушная сво
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Путин поздравил командующих группировками войск ВС РФ, участвующих в СВО
31 декабря 2023, 23:14

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил командующих российской армии, участвующих в СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кремля Дмитрия Пескова.
Уточняется, что речь идёт про Центральное, Южное, Восточное, Западное, Запорожское и Херсонское направления. Песков добавил, что Путин поздравил военачальников ВС РФ по телефону.

Ранее президент обратился с новогодним обращением к россиянам. Он подчеркнул, что в уходящем году Российская Федерация отставили национальные интересы, свободу и безопасность. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В городе Белая Церковь на Украине прозвучала серия взрывов
«Страна.ua»: в Белой Церкви под Киевом прозвучали взрывы
31 декабря 2023, 21:43

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В украинском городе Белая Церковь под Киевом прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Ранее также сообщалось о взрывах непосредственно в столице Украины.

Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации гласят о том, что на всей территории Киевской области в настоящее время звучит сигнал тревоги.

Ранее сообщалось, что российские военные в качестве ответа на обстрел Белгорода нанесли массированные удары по военным объектам в Харькове. Позднее стало известно, что им удалось ударить по объектам, в которых располагались украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена»*.

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#военные
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#обстрел
#вс рф
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Уклонистам будут вручать повестки на блокпостах в Киевской области
31 декабря 2023, 21:16

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Уклонистам будут вручать повестки на недавно установленных блокпостах в Киевской области. Об этом сообщает телеканал «Прямой», ссылаясь на коменданта региона подполковника Руслана Олейника.
Он пояснил, что сотрудниками полиции будут проводиться проверки проезжающих граждан. Если окажется, что человек находится в розыске как уклоняющийся от призыва или не восстановил учётные данные в военкомате, ему будет выдана повестка.

При этом сотрудники военкоматов, работающие на контрольно-пропускных пунктах, имет право потребовать у военнообязанных выписку из протокола об отсрочке, о чём сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Также он добавил, что нередко случаются ситуации, когда украинцы подделывают документы, приписывая несуществующих в реальности детей, чтобы представиться многодетными отцами. Полицейские и сотрудники военкоматов вправе проверить достоверность этой информации.

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#проверки
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ВС РФ нанесли удары по объектам размещения украинских националистов
В подполье сообщили о подробностях ударов по «Правому сектору»* и «Кракену»*
31 декабря 2023, 19:24

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ наносили удары по зданиям в Харькове, в которых располагались украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена»*. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее в этот день российское министерство обороны сообщило, что военные нанесли удары по объектам в Харькове в ответ на обстрел ВСУ Белгорода. ВС РФ удалось поразить центры принятия решений и военные объекты на территории украинского города.

Лебедев подчеркнул, что российские военные ударили по объектам, в которых находились украинские националисты. Так, один из ударов был произведён по Институту метрологии, в котором работали офицеры ВСУ и националисты из «Кракена»*.

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#харьков
#вс рф
#всу
#спецоперация
#военные
#обстрел
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В Харьковской области прозвучали взрывы
31 декабря 2023, 18:49

Фото: iStock/RamonCast

В Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Взрывы зафиксировали в Чугуевском районе Харьковской области Украины, пишет издание «Общественное. Новости».

Подробности не приводятся. В регионе объявили воздушную тревогу.

Глава областной администрации Олег Синегубов призывает жителей города Чугуева и района не покидать укрытий.

Ранее сообщалось, что дежурным средствам ПВО удалось сбить три украинских БПЛА над Ростовской областью.
Об сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.Киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Её пресекли примерно в 17:40 мск в воскресенье.

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#всу
#украина
#сво
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Над Ростовской областью расчеты ПВО сбили три дрона ВСУ
31 декабря 2023, 18:32

Фото: istockphoto/aapsky

Дежурным средствам ПВО удалось сбить три украинских БПЛА над Ростовской областью.
Об сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.

Киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Её пресекли примерно в 17:40 мск в воскресенье.

В воскресенье, в Минобороны информировали, что за минувшие сутки российские военные сбили 31 дрон ВСУ. Также удалось перехватить 14 снарядов реактивных систем залпового огня, которые выпустили из установок HIMARS и «Ольха».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене длившейся 20 минут воздушной тревоги. Соответствующее сообщение он написал в своём Telegram-канале. Отмечается, что воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье, 31 декабря, в 12:43 по московскому времени.

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#всу
#украина
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