Четыре года страха: жителям Ульяновска не дает покоя шизофреник

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Жители одного из домов в Ульяновске уже четыре года живут в страхе из-за 53-летнего Сергея, страдающего шизофренией.
Мужчина терроризирует соседей: от нескончаемого потока бреда до физической агрессии. По рассказам старшей по дому, терпение жильцов давно на пределе. Telegram-канал Readovka передает, что недавно Сергей напал на школьника недалеко от дома, схватив его за шиворот, но прохожие успели вмешаться.
Сергей проживает с пожилой матерью, которая пытается защищать сына от жалоб соседей и полиции, скрывая его в квартире. В периоды обострений его госпитализируют в психиатрическую больницу, но после возвращения кошмар для жителей продолжается.
Местные просят справедливости и безопасности, но пока остаются заложниками ситуации.
Ранее 13 декабря «Радио 1» передавало о том, как трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.
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Сергей проживает с пожилой матерью, которая пытается защищать сына от жалоб соседей и полиции, скрывая его в квартире. В периоды обострений его госпитализируют в психиатрическую больницу, но после возвращения кошмар для жителей продолжается.
Местные просят справедливости и безопасности, но пока остаются заложниками ситуации.
Ранее 13 декабря «Радио 1» передавало о том, как трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.
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Мария Моисеева