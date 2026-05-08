Сайт «ЯПлакалъ» запретили, однако решение оспорила прокуратура Москвы
Решение о запрете сайта ЯПлакалъ оспорила прокуратура Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
Поводом стало отсутствие в материалах дела необходимых экспертиз, на основании которых контент признали запрещенным. Верховный суд также изучил документы и не обнаружил экспертных заключений, подтверждающих выводы о наличии экстремистских материалов.
Согласно открытым данным, 23 апреля Чертановский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к одному из старейших развлекательных ресурсов Рунета. Вместе с «ЯПлакалъ» под запрет попали сайты «Анекдотов Стрит» и anekdoto.net. Основанием для разбирательства стал иск прокуратуры о признании ряда публикаций экстремистскими.
В ходе проверки на ресурсах выявили юмористический контент, который суд счел унижающим человеческое достоинство и содержащим признаки дискриминации по национальному и расовому признакам. В Роскомнадзоре заявили, что пока не могут внести сайты в реестр запрещенных, поскольку судебное решение не содержит конкретных URL-адресов страниц с противоправной информацией.
Администрация «ЯПлакалъ» сообщила, что официальных претензий не получала и традиционно оперативно удаляет незаконный контент по запросам ведомства. На текущий момент доступ к ресурсу для большинства пользователей сохраняется, поскольку процедуру блокировки приостановили до уточнения судебного акта.
